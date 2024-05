Tras la renuncia de Walter Ortiz al cargo de ministro del Interior, pese a que horas antes el premier Gustavo Adrianzén descartó cambios en el Gabinete, distintos congresistas han exigido que la Presidencia expliqué las razones que motivaron a esta dimisión.

Todo esto en medio de la desactivación del grupo policial de apoyo al Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción en el Poder (Eficcop), medida que fue tomada desde el Ministerio del Interior.

Para Diego Bazán (Avanza País), la alta rotación en el cargo de ministro del Interior (12 ministros desde el 2021) es preocupante. “Realmente me preocupa porque llevaba 43 días en el cargo. No sé si es un tema directo por lo que ha sucedido con Eficcop. me parece valiente que se haya desactivado esa unidad porque era parte de lo que ahora sabemos es la Diviac”, comentó.

Por su parte, Alejandro Muñante (Renovación Popular) aseveró que la renuncia está relacionada con la desactivación del grupo de apoyo a los fiscales que investigan a Nicanor Boluarte. “No hemos visto una política de seguridad que haya beneficiado a los peruanos. Por eso y muchas más razones saludo esta decisión. Espero que le nuevo ministro del Interior pueda dar esa seguridad a los peruanos”, aseveró.

Ruth Luque (Cambio Democrático - Juntos por el Perú) exigió que el Ejecutivo responda por la renuncia del ministro. “Creo que quien tiene que dar explicaciones es la señora Dina Boluarte. Si ella no lo hace, su premier debería explicar y no seguir escondiéndose. La impresión que tengo es que se toman decisiones con muy poca transparencia para explicar las razones de retiros, de salidas”, consideró.

Roberto Chiabra (Alianza Para el Progreso) recordó que este cambio se realiza en medio de un proceso en el que el Ejecutivo pide facultades en materia de seguridad. “Que lo aclare el exministro porque si ha sido él el que ha pedido (salir del cargo), que diga cuáles han sido las razones de fondo en un momento en que el Ejecutivo pide delegación de facultades para enfrentar la inseguridad”, indicó.