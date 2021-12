César Acuña, líder de Alianza para el Progreso y excandidato presidencial, afirma que la bancada de su partido no respaldará mañana la admisión de la moción de vacancia contra el mandatario Pedro Castillo. En conferencia de prensa, tras una reunión con los legisladores de APP, informó que la votación se dará en bloque.

“Hoy nos hemos reunido y hemos dicho que Alianza para el Progreso va a tomar decisiones pensando en los millones que no tiene trabajo, que no tienen qué comer, por eso no estamos de acuerdo con los extremos, que solo siguen sus intereses personales. Nosotros nos hemos reunido y me siento orgulloso”, dijo a los medios.

“Lo que ha pasado esta semana, todos han estado esperando los audios, y eso realmente generó una semana de incertidumbre, hemos tenido cuidado de ver los videos y no se ha dicho nada, nosotros no vamos a apoyar para que se admita la vacancia”, agregó.

“Habrá unidad en la votación, somos un partido que ha demostrado que se ha manejado de esa manera”, refirió.

La moción de vacancia fue presentada a finales del mes pasado con 29 firmas de legisladores de tres bancadas: Fuerza Popular, Renovación Popular y Avanza País. Este martes se debatirá la admisión de la moción, se requiere de 52 votos para que se admitida, mientras que para una vacancia se precisa de 87 votos.

En otro momento, aconsejó al excandidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, que asista a la reunión convocada por el mandatario Pedro Castillo, programada para este lunes a las 3:30 de la tarde.

“El señor López Aliaga debería ir a Palacio para conversar con el presidente. Eso se llama hacer política. En política hay que dialogar, hay que conversar porque es la única forma de sacar adelante al país”.