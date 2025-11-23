El congresista Roberto Chiabra fue presentado como candidato presidencial por la alianza electoral Unidad Nacional pese a que aún mantiene su condición de precandidato en las elecciones primarias que se realizarán el 7 de diciembre. La alianza está integrada por el PPC, Unidad y Paz y Peruanos Unidos ¡Somos Libres!

Durante el acto de presentación, la lideresa del PPC, Lourdes Flores Nano, oficializó la postulación de Chiabra ante los militantes. “Somos los únicos que hemos hecho una alianza limpia”, afirmó.

Por su parte, el parlamentario agradeció la convocatoria y subrayó que “la palabra clave (de su propuesta política) es unidad”. Además, destacó que tanto el PPC como Unidad y Paz lograron su reinscripción “con esfuerzo y transparencia”, y agregó que la alianza se ha formado sin intereses personales ni de grupo.

Lo acompañan en la plancha Javier Bedoya Denegri y la arequipeña Neldy Mendoza.