El director general de Pesca Artesanal del Ministerio de la Producción (Produce), Óscar Díaz Mendoza, impulsó la contratación de su yerno, Damián Llanos Vergara, y de su sobrino político, Jesús Herrera Gonzales, según reveló un reportaje difundido por Punto Final.

Según la documentación a la que accedió el programa dominical, Llanos Vergara fue contratado para brindar servicio por dos meses, entre noviembre y diciembre del 2021, por un monto total de S/. 7000. En febrero de este año fue nuevamente contratado, pero en esta ocasión por tres meses, hasta fines de abril y por un salario de S/. 10.500.

Al ser consultado por dichas contrataciones, Díaz Mendoza señaló que él lo llamó a trabajar porque lo conoce y lo quería ayudar para que “pueda salir adelante”. En ese sentido, dijo que tenía conocimiento que Llanos Vergara ha tenido una relación con su hija, Ana Cristina Díaz Navarro, pero aseguró que ellos estaban separados y que no se habían casado.

Sin embargo, Punto Final reveló que, según el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), Damián Llanos Vergara y la hija del director general de Pesca Artesanal del Ministerio de la Producción sí están casados.

Asimismo, una publicación en las redes sociales de Díaz Navarro también detalló que ambos se casaron en 2020 y que, incluso, Óscar Díaz Mendoza estuvo presente en la ceremonia, tal y como lo evidenció un fotografía.

“Qué sorpresa, no vaya a ser una foto trucada. Me está dando la sorpresa, no estaba enterado de esto, yo le he dicho, se habrán casado en secreto, la verdad no sé cuál es el afán persecutorio de todo esto”, respondió el funcionario ante el programa dominical cuando le consultaron sobre dicha publicación.

Asimismo, se le consultó sobre la contratación de su sobrino político Jesús Herrera Gonzáles, a quien se le designó para coordinar en la Oficina de Prensa del Ministerio de la Producción la difusión de actividades de la Dirección de Pesca Artesanal. Su periodo de labor en el sector fue pactado en 3 meses y comenzó en febrero último con un pago de S/ 12.000 por el servicio total.

“Eso ha sido un tema de emergencia para dos meses, ya no está contratado, para suplir una necesidad urgente que debía cubrir para salir al mundo exterior por los conflictos que había por la pesca artesanal y ahora estoy contratando a una nueva comunicadora social”, contestó Óscar Díaz Mendoza al ser consultado por este caso.