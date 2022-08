La legisladora de Acción Popular, María del Carmen Alva, pidió no integrar las comisiones de Pueblos Andinos ni de Ciencia y Tecnología debido a que no están relacionadas con su profesión, pese a que estas eran las propuestas presentadas a la Mesa Directiva por el vocero de su bancada, Elvis Vergara.

“Al menos por decencia han debido comunicarnos estos cambios. Como les dije a mis correligionarios, yo no necesito más cargos. Pero si nos van a pasar a una comisión, al menos que se nos comunique por respeto y consideración. Prefiero estar solamente en este escaño”, dijo.

“Por favor, yo renuncio porque he escuchado que estoy como titular en la comisión de Pueblos Andinos y de Ciencia y Tecnología que no tienen nada que ver con mi profesión. Así que por favor yo no voy a estar en esas comisiones”, añadió la congresista.

“También he visto que me han cambiado de la comisión de Justicia que me habían puesto, por ser abogada, entiendo yo. Incluso, ya estaba trabajando esta semana algunos temas. Pido también que reevalúen ese tema, porque en la anterior estaba en justicia”, aseveró.

Sus declaraciones se dieron en el marco de su participación en el pleno del Congreso, luego de que el relator del Parlamento leyera las modificaciones propuestas por los voceros para la conformación de los grupos de trabajo para el periodo 2022-2023.

Es preciso agregar que en esta misma sesión, la bancada Alianza Para el Progreso (APP) cedió uno de sus dos espacios en la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso a la parlamentaria María del Carmen Alva Prieto (Acción Popular), pese a que en dicho grupo de trabajo ya están comprendidos dos de sus correligionarios.

