Tras los lamentables sucesos en Ecuador, en los pasillos del Congreso ha surgido la posibilidad de evaluar el ofrecimiento de una amnistía para que policías y militares resguarden sin preocupación alguna la seguridad del país.

La primera en opinar sobre el asunto y mostrarse a favor fue Martha Moyano, de Fuerza Popular. La legisladora dejó marcada su posición a favor de esta iniciativa que, por ejemplo, ya aplica Ecuador.

“Estoy de acuerdo con ofrecer amnistía a nuestros policías y militares que por mandato de la ley actúen en defensa de la seguridad del país!”, tuiteó.

Otro congresista que se mostró a favor fue Jorge Montoya, de Renovación Popular. El portavoz de esa agrupación indicó a este Diario que el caso es importante.

“Tenemos que poner un punto final contra los abusos a militares y Policía Nacional”, señaló.

Agregó que su grupo se reunirá la próxima semana para tratar -entre otros temas- la posibilidad de formular una iniciativa para la amnistía.

“Todos deberían apoyar eso. El fin es que no se les restrinja sus derechos a los agentes, sino que tengan libertad para cumplir con su tarea”, manifestó a Correo.

MÁS PROPUESTAS. No obstante, Montoya refirió que ese no es el único tema que debe debatirse, sino ademásuna propuesta para que la PNP utilice sus armas sin temor a recibir denuncias o ser demandados de forma internacional. “Ellos, a veces, están preocupados sobre el uso de su armamento porque pueden terminar siendo denunciados”, añadió.

El legislador explicó que todos esos puntos debería ser sometido a consideración y análisis de la Comisión Permanente.

Por su parte, Alejandro Cavero (Avanza País) dejó claro que está de acuerdo en otorgarle más herramientas de lucha a policías y militares, pero no apoyaría una “amnistía a futuro” sin conocer qué hechos se les podría perdonar.

“La amnistía se da por un hecho concreto, no puede aprobarse por causales que aún no han ocurrido. Me parece que lo que se plantea es inviable”, opinó.