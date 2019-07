Ana Choquehuanca sobre Castañeda: "Me sorprende que ha habido tanta corrupción" (VIDEO)

Síguenos en Facebook

La oficialista Ana María Choquehuanca se refirió al caso del exalcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio, quien según informaciones habría recibido dinero de de la empresa brasileña OAS.

La parlamentaria indicó que le sorprende el hecho que haya existido tanta corrupción, pero señaló que pese a ello se le debe dar el beneficio de la duda y el derecho a la presunción de inocencia.

"Ya no es novedad lo que está pasando. Dejemos que la Fiscalía, el Poder Judicial cumplan su rol. Establecer en qué más estuvieron. Esto no es nada bueno para el país, a mi cada vez me sorprende más la capacidad de ha habido tanta corrupción, pero vamos a esperar, hay que establecer siempre la separación de poderes y que ellos hagan su trabajo", manifestó Choquehuanca.

Leer también: Los argumentos del impedimento de salida del país por 18 meses a Luis Castañeda

"Si nosotros los escuchamos en campañas, donde inclusive han intentado volver a la Municipalidad de Lima, hay que darles la presunción de inocencia, y que puedan establecer que tan inocentes son", comentó Choquehuanca.

Por otro lado, sobre el caso de la exprimera dama Nadine Heredia, recomendó esperar el curso de las investigaciones por parte del Ministerio Público y el Poder Judicial.