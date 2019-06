Ana María Choquehuanca negó que Martín Vizcarra presione al Congreso (VIDEO)

Síguenos en Facebook

La congresista de Peruanos por el Kambio, Ana María Choquehuanca, negó que el presidente Martín Vizcarra se encuentre presionando al Congreso de la República para la aprobación de los proyectos de ley sobre la reforma política, luego de brindar la confianza al Gabinete de Salvador del Solar.

En ese sentido, la oficialista defendió al mandatario quien -durante una entrevista- dijo que de no aprobarse los dictámenes del Ejecutivo actuarán de acuerdo con la Constitución.

Además, indicó que esos proyectos de ley deben aprobarse porque la población los requiere. "El presidente lo ha dicho una vez más, pero nosotros en el Congreso tenemos que seguir trabajando. Quizá (no ha sido oportuna) en el contexto. Tenemos que sacarlas no porque nos pide el Ejecutivo, sino porque el Perú las necesita. No está presionando el presidente. Está repitiendo lo que dijo al comienzo", remarcó.

En otro momento, Ana María Choquehuanca consideró oportuno que Salvador del Solar dialogue con Vizcarra sobre el tema de la reforma.

"Tenemos una relación bastante cercana con el premier, me imagino que el premier tendrá que conversar con el presidente para decirle que esto sigue avanzando", afirmó.

Posteriormente, destacó la voluntad de los integrantes de la Comisión de Constitución para la aprobación de los seis proyectos de ley del Ejecutivo.

"Los que integramos la Comisión de Constitución, sabemos que existe la voluntad de hacerlo (aprobarlos) y que esto va a salir", añadió.