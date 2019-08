Ana María Choquehuanca considera que audio de Vizcarra complica la situación

Síguenos en Facebook

La congresista de Peruanos por el Kambio, Ana María Choquehuanca, estimó que complica la situación, la difusión del audio que registra la conversación del presidente Martín Vizcarra con las autoridades de Arequipa sobre el proyecto Tía María.

Durante una entrevista en Canal N, la oficialista lamentó que existan inadecuadas interpretaciones cuando el jefe de Estado solo ha buscado la calma para la región del sur.

"(El audio) quizá complica un poco las cosas por la interpretación que se le ha dado, en el contexto. Generalmente, en política, las interpretaciones que se le dan referidas a cada contexto que uno de enfoca, son distintas", mencionó.

De otro lado, Ana María Choquehuanca deploró que algunos grupos aprovechen como una oportunidad política el conflicto minero.

Pide tomar decisión definitiva

Luego, Choquehuanca pidió que el Consejo de Minería Nacional tome una decisión pronto sobre el tema, para no dilatar los 120 días de plazo que propuso para la revisión tras la suspensión de la licencia de construcción y; además, comentó que también recibió audios editados de esa cita

"Hemos recibido audios cortados (editados)de diferentes frentes y escuchado varios. Pero, me gustaría ir a la parte práctica, así como las cosas están, determinemos si este proyecto no es bueno para la zona, definitivamente tomemos la decisión. Los arequipeños no queremos tener este tipo de situación que estamos viviendo", agregó.

Posteriormente, la parlamentaria reconoció que le hubiera encantado participar del encuentro realizado el 24 de julio pasado, antes del mensaje a la Nación del mandatario por Fiestas Patrias.

"Me hubiera encantado estar en esa reunión como congresista de la República, no estuvimos ninguno de los dos congresistas por Arequipa. Espero hacer un seguimiento más estrecho, a partir de ahora a todas las situciones que se presenten en mi región", remarcó.