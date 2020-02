La saliente ministra de Justicia y Derechos Humanos, Ana Teresa Revilla, aseguró este jueves que no tuvo nada que ver en la salida de Jorge Ramírez de la Procuraduría Ad Hoc del caso Lava Jato. Reveló, en esa línea, que fue informada de la salida del procurador horas después de que esta fuera formalizada.

“Yo no intervengo para nada en la renuncia de procurador Ramírez, yo me quedé tan sorprendida como muchos por su renuncia. Yo estaba de viaje en la ciudad de Chachapoyas. A mí me comunicaron después de que tomaron la decisión. Ellos tomaron la decisión el martes por la mañana y a mí me comunican cuando yo llego al Minjus a la 4 de la tarde”, sostuvo en una entrevista con el diario El Comercio.

“[Ramírez] debe estar pensando que yo propicié su salida, pero no tengo vela en este entierro, no tenía nada que hacer, su salida ha dependido enteramente de la Procuraduría General de la República”, agregó en diálogo con RPP Noticias.

Revilla indicó que “es falso” que ella haya sabido que la reunión que el exprocurador Ramírez sostendría con el ministro de Energía y Minas Juan Carlos Liu Yonsen sería con representantes de la empresa Odebrecht. Explicó, en ese sentido, que recién conoció que los detalles de la reunión luego de que esta se produjo.

“Lo que le planteé al ministro Liu fue que el procurador Ramírez tenía especial interés en conversar con él sobre los tubos que Odebrecht tiene paralizados por el gasoducto del sur. Es totalmente falso que yo planteé esa reunión, es totalmente falso y por eso estoy acá declarando. No sé ni quiénes son los representantes de Odebrecht”, detalló.

Este jueves el exprocurador del caso Lava Jato Jorge Ramírez reveló que la renunciante ministra de Justicia, Ana Teresa Revilla, estuvo informada de que le pidió al Juan Carlos Liu, exministro de Energía y Minas, una reunión para atender a representantes de Odebrecht.