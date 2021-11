Carlos Anderson, congresista de Podemos Perú, critica ciertos puntos del pedido de facultades en materia tributaria que solicitó -en la víspera- el ministro Pedro Francke (Economía) al Congreso de la República.

¿Cómo evalúa la presentación de Vásquez y Francke en Constitución sobre el pedido de facultades?

Faltó un poco de claridad sobre cuál es el objetivo final. Por otro lado, hay ausencias (en el pedido). Si ellos tienen el gran objetivo de elevar la tributación y parten del entendimiento de que los impuestos tributarios están aumentando mucho, ¿para qué se necesita más recursos? (...) Tienen una lectura equivocada de la realidad y poco entendimiento en cuestiones económicas. (...) Otra cosa importante señalar es que a lo largo de su lectura con este énfasis en los yates, autos o en los profesionales que ganan más de 500 mil, pareciera más bien que existe una cultura de la envidia o de castigo al éxito cuando no debería ser así. Eso está mal.

¿Eso de ganar más de 300 mil no es acaso una cuestión más populista que necesaria?

Así es.

Hay una parte del pedido de facultades que recae sobre el incremento del impuesto a los alquileres. ¿Cómo afectará a los inquilinos?

Lo que pasará ahí es que los contratos de los alquileres no se registren permitirá que se incremente la informalidad y todo bajo un supuesto criterio de progresividad tributaria.

¿Tendrá impacto positivo al cobrársele al usuario el 18% del IGV a las plataformas digitales de streaming como Netflix Amazon Prime, Disney+?

Ahí, otra vez, estamos en pañales. Pareciera que son impuestos destinados a matar a industrias que están emergiendo. (...) Detrás de estas actividades similares hay una infraestructura logística que implican miles de empleos.

Entonces, ¿no cree que sea positivo el pedido de facultades sobre estos puntos tratados?

Esos impuestos con carácter recaudatorios me parecen inútiles e inoportunos.

¿Al menos puede salvar algunos puntos con respecto la minería o también representa un riesgo el pedido de facultades sobre este sector?

Hay impuestos a la minería, muchísimos. Hay impuestos a la sobre ganancia, que el Estado lo puede perfeccionar. (...) Ellos critican a la minería, pero no dicen una sola palabra sobre la minería informal, sobre la tala informal, el contrabando o el tema del narcotráfico, esas todas actividades que significan puntos del PBI si pudiéramos atacarlas directamente se tendrían más recursos. (...) En conclusión, en el paquete (del pedido) hay cosas buenas, malas, feas, inútiles y un mensaje en materia tributaria equivocada: No se trata de distribuir antes de crecer sino establecer una política tributaria que estimule el crecimiento para después distribuir y lo que ahora hacen lo contrario. Lo más probable es que el Congreso le dé algunas atribuciones, pero no en materia tributaria.

¿Por qué buscamos gravar más a los que ya tributan y por qué no se amplía la base tributaria?

Esa es una pregunta para el ministro. Eso significa deslegitimar todo el concepto de tributación porque quienes tributan se siente agobiados y sienten que no todos contribuyen porque las personas que viven en la informalidad también consumen bienes públicos que pagamos quiénes estamos en la formalidad. Desde allí hay un tema de inequidad. Cualquier reforma tributaria tiene que estar acompañada de esfuerzos clarísimos de parte del Gobierno por cambiar ese estado de cosas.

¿Para qué tributamos más si no hay capacidad de ejecución de gasto? El Estado ejecuta cada vez menos gasto público y encima lo ejecuta mal...

No solamente eso sino que para qué vamos a recaudar si no tenemos claro qué vamos a hacer de manera productiva. Allí cuestiono todo el armado porque tienen que tener claro qué quieren hacer y cuánto les va a costar. Por ejemplo, ¿por qué no invitar un catastro nacional?

¿Más o menos cuándo llegaría al pleno del Congreso este pedido de facultades?

Aún no tengo idea. Primero tiene que pasar por la Comisión de Economía.

¿Qué pasará si no se aprueba en la Comisión de Economía?

Creo que sí podremos darle algún tipo de atribuciones, pero por lo menos te digo yo que me opondré a darle un cheque en blanco en cambiar la tributación.

¿Se les dará las facultades en un extremo?

De manera parcial o con limitaciones.

¿Qué no necesariamente sean las tributaciones no?

Claro. Lo que han presentado tiene un carácter tributario y esas tienen que ser tratadas, y otras que son de ordenamiento y mejora de la gestión y eso me parece bien para ir avanzando. Al final son facultades limitadas.

¿Es un buen momento para el pedido de facultades?

El tema de elevar impuestos en una economía que recién está saliendo del hoyo, está muy mal, te lo recomienda la teoría económica y la realidad: Porque eso afecta las expectativas. Después de salir de dos años durísimos, te empiezas a recuperar y ahora te clavan más impuestos. He dicho que es inoportuno. Debería mejorarse la eficiencia de recaudar el IGV. Nosotros recaudamos solamente 67 centavos de cada sol. Chile recauda como el 80% de cada sol. Si tenemos la misma eficiencia ahí tenemos dos puntos porcentuales del PBI adicionales.

¿Con qué observaciones concluye?

Ampliar la base tributaria, perseguir a quienes tienen que pagar como la minería ilegal, el contrabando, el narcotráfico. Mejora la eficiencia del IGV y del Impuesto a la Renta.