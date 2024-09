Luego que en el allanamiento al domicilio de Elizabeth Peralta se hallaron audios que revelarían que la suspendida fiscal habría intervenido presuntamente en la investigación del exsecretario de Fuerza Popular, Joaquín Ramírez, en torno a caso de los “Cuellos Blancos”, el último señaló que no puede ser responsable por las conversaciones difundidas.

Cabe precisar que durante el operativo en la vivienda de la suspendida fiscal se hallaron pruebas que la comprometerían en presuntos actos ilícitos. De acuerdo a las transcripciones, Elizabeth Peralta habría intentado separar la investigación de Joaquín Ramírez de la que involucra a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori. Ello presuntamente con el objetivo de archivar el proceso contra Joaquín Ramírez.

Al respecto, el exsecretario de Fuerza Popular, Joaquín Ramírez -hoy alcalde de Cajamarca- indicó a través de las redes sociales que la fiscal Elizabeth Peralta lo perjudicó en su caso. “E. Peralta reabrió mi caso y ordenó que se adecúe a la Ley de Crimen Organizado, causándome un daño personal y familiar irreparable”, aseveró.

Además, Ramírez aseguró que no conoce a la suspendida fiscal. “No la conozco, no soy responsable por sus conversaciones, lo claro y concreto es que me perjudicó”, aseguró.

Elementos comprometedores contra Elizabeth Peralta

Además de dicho audio, las autoridades se encontraron otros elementos comprometedores contra Elizabeth Peralta, como una billetera con un ticket aéreo, anotaciones con números de cuentas bancarias y teléfonos, y una maleta con ropa y artículos personales.

La fiscal indicó que esta maleta estaba lista porque anticipaba su detención. A esto se suma el hallazgo de manuscritos en los que se daban instrucciones sobre cómo borrar el respaldo de su WhatsApp , lo cual ha despertado sospechas sobre una posible manipulación de pruebas.

Se conoció que la suspendida fiscal Elizabeth Peralta se negó a entregar su teléfono celular, alegando que se lo había dado a su hija. Hecho que la contradijo, pues en una declaración previa habpía señalado que el teléfono se le había caído.

TE PUEDE INTERESAR: