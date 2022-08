Aníbal Torres envió una carta al presidente de la República, Pedro Castillo, donde puso a disposición su cargo como titular del Consejo de Ministros, el cual había asumido desde febrero de este año.

Durante el tiempo que Torres Vásquez ha ocupado el cargo de primer ministros se ha caracterizado por sus frases polémica y por sus declaraciones contra diversas instituciones, que rozaron lo confrontacional.

Elogios a Adolf Hitler

En abril pasado, Aníbal Torres elogió la figura del genocida alemán Adolf Hitler, pues lo utilizó de ejemplo cuando habló de la construcción de carreteras y de cómo impulsar el desarrollo de un país.

“Les pongo un ejemplo. Italia, Alemania, eran igual que nosotros, pero en una oportunidad Adolfo Hitler visita el norte de Italia y (Benito) Mussolini le muestra una autopista construida desde Milán a Brescia”, indicó el renunciante primer ministro en un Consejo de Ministros Descentralizado que se realizó en Huancayo.

“Hitler vio eso, fue a su país y lo llenó de autopistas, de aeropuertos, y convirtió a Alemania en la primera potencia económica del mundo”, agregó.

Rondas campesinas y Fuerzas Armadas

El último julio, Torres Vásquez se vio envuelto nuevamente en la polémica tras haber dicho que las rondas campesinas brindan mayor seguridad que la Policía Nacional del Perú (PNP) y las Fuerzas Armadas. Esto lo manifestó durante el Consejo de Ministros Descentralizado en Cajamarca.

“Las rondas surgieron en Chota y combatieron el delito real y efectivamente, desaparecieron los delitos contra el patrimonio en general, la violencia contra la mujer, ya quisiéramos que nuestras fuerzas policiales y nuestras Fuerzas Armadas brindaran la misma seguridad a todo el país, las rondas campesinas están reconocidas por la Constitución, tienen autonomía tienen función jurisdiccional, pero sin violar los derechos fundamentales”, exclamó.

Dichas declaraciones las brindó luego de que una ronda campesina de Cajamarca secuestrara a un grupo de periodistas de Cuarto Poder, que había publicado revelaciones sobre la cuñada de Pedro Castillo, Yenifer Paredes.

Críticas a la Fiscalía y al PJ

En junio, el saliente presidente del gabinete ministerial puntualizó que el Ministerio Público y el Poder Judicial se habrían sumado a un grupo que busca vacar al presidente de la República, Pedro Castillo, y que no acepta que haya ganado las últimas elecciones generales.

“Ustedes ven que ese pequeño grupo que no reconoce el triunfo de Pedro Castillo como presidente, está buscando vacarlo desde el inicio. Actualmente se han sumado otros, está el Ministerio Público, el Poder Judicial, está un gran sector de la prensa capitalina”, manifestó durante su participación en una mesa técnica en Quillabamba, Cusco.

Esto, a raíz de las investigaciones que se realizan en la Fiscalía de la Nación en contra del jefe de Estado por delitos de diferentes naturalezas.

“Bazofias golpistas”

En marzo, Aníbal Torres, afirmó no conocer a la empresaria Karelim López ni haberse dirigido a ella de manera directa ni por medio de terceras personas, luego de que ella dijera que un personaje cercano al primer ministro le habría amenazado.

“La bazofia de golpistas no sabe qué inventar para justificar la vacancia. No conozco a Karelim López, nunca me he dirigido a ella directa ni por terceras personas. La Fiscalía debe esclarecer estas falsas imputaciones”, escribió en su cuenta de Twitter aquella vez.

VIDEO RECOMENDADO

Lady Camones en el Canal del Congreso