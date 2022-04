La congresista Flor Pablo (no agrupada) se pronunció luego de presentar la moción de interpelación en contra del presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, por la declaración del toque de queda y los fallecidos durante las protestas en el país. En ese sentido, indicó que en caso se admita la iniciativa y no satisfagan las respuestas del primer ministro, se promoverá una censura.

“Yo espero que se dé la interpelación y si no satisfacen las respuestas del premier, poder proceder a una censura. No solamente es la restricción de libertades, también hay seis muertes de compatriotas”, declaró en diálogo con RPP TV.

Pablo Medina también mencionó que promover esta iniciativa ha tardado días, pues ha tenido que acercarse a congresistas de todas las agrupaciones para convencerlos de que no deben dejar pasar las cuestionadas medidas que ha tomado el Ejecutivo.

“Él tiene que venir a explicarnos cuáles son esas razones gravísimas, cuáles son esos hechos terribles, de acuerdo a los informes de inteligencia (…) Lo primero que he hecho es pedir los informes a través de oficios, no ha llegado y he procedido a la acción de interpelación”, agregó.

Asimismo, la también exministra de Educación dijo que la debate para la admisión de esta moción se debatiría la próxima semana en el Pleno del Congreso, puesto que la subsiguiente hay semana de presentación parlamentarios.

“El siguiente Pleno que es la próxima semana, porque la siguiente semana estamos en semana de representación, debemos estar discutiendo este asunto. No podemos dejar pasar por alto lo que ha sucedido porque es algo grave”, dijo.

Pliego interpelatorio

En caso esta moción de interpelación sea admitida en el Pleno del Congreso, el jefe del gabinete ministerial, Aníbal Torres, deberá responder las siete preguntas planteadas.

En dicho pliego interpelatorio se pide explicaciones al jefe del gabinete sobre las muertes que ocurrieron en Junín, Huánuco e Ica a causa de la represión policial frente a las protestas por el paro de transportistas. Asimismo, se solicitan detalles de las personas heridas y detenidas durante las mismas manifestaciones.

Además, el primer ministro deberá aclarar las motivaciones que tuvo el Gobierno detrás del decreto supremo que declaró estado de emergencia y toque de queda para el día 5 de abril por presuntos saqueos y actos vandálicos que iba a haber en Lima y Callao.