Tenía la agenda apretada pero el ministro de Justicia, Aníbal Torres, hizo un pequeño espacio en sus actividades para responder algunas interrogantes sujetas a un panorama político complicado para el el Gobierno. El presidente Pedro Castillo ha vivido una crisis con enfrentamientos en el Gabinete pero persiste en guardar silencio. Sobre su falta de liderazgo y las falencias que muestra el Poder Ejecutivo trata esta entrevista.

¿Por qué el presidente Castillo deja vacíos e interrogantes y no responde ante la prensa?

El presidente permanentemente está en comunicación con la comunidad, pero con los medios, es cierto, es ocasional. Pero una entrevista con los medios -muchas veces- no conduce a nada positivo.

¿Es usted también crítico de los medios de comunicación?

Hemos pedido a la prensa que incida más en el control del comportamiento de las personas, pero su conducta en el ejercicio del cargo, mas no de lo que hicieron de adolescentes en el colegio, sino que si se encuentra un acto de corrupción en el Ejecutivo. Eso se tiene que denunciar y sancionar rápidamente.

O sea, ¿no importa el pasado sino el presente de los funcionarios del Gobierno?

Usted lo lleva al extremo. Pero ¿qué cosa fue de unas imputaciones del pasado? Que fueron de una ideología distinta a la nuestra, por ejemplo.

Un momento, ¿se refiere personalmente al ministro Iber Maraví?

Puede ser él, quizá mi pasado o el de otros. Ustedes -la prensa- hablan de diferencias en los miembros del Gabinete. Es normal que en toda agrupación haya diferencias. No somos computadoras para actuar uniformemente. Pero si hay algo de diferencias, se resuelve como se hace en cada familia

Sobre el altercado entre el premier y el vicecanciller, ¿Castillo debió poner paños fríos -al menos- para evitar que se genere cualquier tipo de incertidumbre?

No hay ninguna incertidumbre. Lo que han manifestado estas personas son en relación a momentos diferentes sobre las relaciones de Perú con Venezuela (…). La política del presidente es que tenemos que mantener relaciones sociales con todos los países del mundo como lo ha dicho clarísimamente, sin discriminación alguna.

¿Pero el altercado no merece la opinión del presidente?

Él dijo que el Perú debe mantener relaciones con todos los países sin discriminación alguna, independientemente de su posición social, política y económica.

¿Venezuela es una dictadura?

En Venezuela hay democracia, pero lo que queremos es que haya una plena democracia interna y externamente (...). Aquí quieren señalar que Venezuela es un desastre, pero eso no es verdad, es falso.

Cambiando de tema, ¿cómo ve la situación minera?

El ministro de Economía (Pedro Francke) ha dicho que esta explotación minera en Tía María no va porque no tiene la aceptación social y eso destruiría toda la zona, pero eso no quiere decir que no se promueva la minería en otros lugares. Hay que hacer modificaciones. Las empresas vienen, llevan los minerales y para el Perú no dejan nada. Durante 5 años no aportan nada.

El Ejecutivo está pidiendo un incremento tributario para las mineras…

Las empresas mineras producen. Ellos exportan, ellos extraen los minerales del suelo peruano y por esas extracciones deben pagar al Perú.

¿Castillo debería decir que no va la Asamblea Constituyente? ¿No es indispensable dar así confianza a los inversionistas?

Él no promueve la Constituyente. Antes de ser presidente tenía el proyecto de ley para presentarlo ante el Congreso para que se modifique la Constitución. No lo hizo y no lo hace porque genera incertidumbre. Pero los corruptos se oponen a la Asamblea porque la Constitución actual les garantiza la impunidad. Ellos no quieren que se modifique la parte económica, pero comparándola con otros países, es la peor.

¿Debería decir o no que va la Constituyente?

Él no la promueve y no tiene que pronunciarse. Castillo no se puede oponer.

Pero un pronunciamiento de Castillo sobre si va o no acabaría con la incertidumbre en el sector empresarial...

A los grandes empresarios, especialmente europeos, lo que le interesa en el Perú es que haya transparencia y que se combata la corrupción. Solo empresas corruptas han venido a invertir. Eso es negativo.

¿No es más negativo que se hayan retrasado las inversiones, que existan mayores riesgos y que al Perú le rebajen su calificación crediticia?

Eso sí que es falso. El que menos riesgo tiene en Latinoamérica es Chile y le sigue Perú. En todos los demás, el riesgo es mayor al Perú.

¿El informe de Moody’s es falso o inexacto?

Lo que le estoy diciendo es verdad. Ustedes dicen que el incremento de los precios es culpa del Gobierno, pero en todo el mundo suben los precios y el dólar. No voy a desconocer los factores internos, que puede ser el ruido político, pero nosotros tratamos de superar ese ruido político del que posiblemente tengamos culpa, pero ustedes, la prensa, impulsan eso.

¿Por qué cree usted que Castillo no rompe relaciones con Cerrón?

Él fue elegido en el partido Perú Libre, pero Castillo no sigue la política que tiene este partido, quienes dicen que son marxistas, leninistas y mariateguistas. Castillo tiene un proyecto distinto y no tiene que ver nada con estas posiciones del comunismo que son etapas superadas y llevó a grandes atrasos de la población mundial. Eso fracasó. Perú Libre debería reformar su ideario.

¿Qué consejo le ha dado usted a Castillo sobre sus relaciones con Cerrón?

Que tiene que mantener su independencia y que el señor puede opinar como cualquier peruano y tiene derecho a opinar, pero que quien gobierna es Castillo.

¿Y qué le dice Castillo? ¿Le ha hecho caso?

Sí, él lo entiende perfectamente. Desde un inicio, inclusive. Lo claro es que a la prensa le conviene que haya un enfrentamiento. No hay un solo acto que se pueda señalar que siga la política de Perú Libre.

¿Es un personaje nefasto el señor Cerrón?

No declararé sobre eso. Mientras la justicia no se pronuncie, no podré hacer esos calificativos.

Pero la justicia ya se pronunció en doble instancia y lo halló culpable de corrupción…

Sí, en Junín. Pero por qué no me pregunta sobre otros grandes ladrones como el Club de la Construcción, ¿no son personas nefastas?

Dígame usted. ¿Lo son?

No me voy a pronunciar sobre eso.

¿No es mejor que se destituya de una vez a Iber Maraví?

No he visto que tengan acusación fiscal o condena.

¿Qué piensa sobre los cambios en la DINI?

A las personas que han sido nombradas no las conozco, pero el presidente estará evaluando esa situación y si hay errores los tendrá que corregir.

¿Castillo le dio alguna opinión sobre los medios de comunicación?

Todos los días leemos y vemos qué publican. Una vez alguien (en el Gabinete) dijo deberíamos reaccionar ante esto, pero Castillo dijo “no, hay que aguantar nomás”.

¿Qué quiere decir eso?

Que hay que soportar las mentiras, las injurias, difamaciones, etc, en nombre del otro lado de la prensa que es bueno y que hacen investigaciones serias.

¿No cree que Castillo debió nombrar solo a personas incuestionables y no a personas cuyo pasado o historial aún son investigados?

Esas correcciones las tendrá que hacer en el camino y las va a hacer. Por ejemplo, le ayudo con otra incorrección. En el Gabinete la mayoría todos somos varones y solamente hay dos mujeres. (Castillo) También está evaluando esa situación y en algún momento la va a corregir.

¿Habrá cambios en el Gabinete?

Sí. No sé en qué momento.

¿Pero habrá?

Siempre en todo Gobierno hay cambios. La posición no es estable. A veces se designa a una persona y se desconoce su pasado.

¿Podría ser más concreto?

De todas maneras habrá cambios en el Gabinete, en algún momento.

¿Está de acuerdo con el proyecto de ley de Perú Libre que busca que el Ejecutivo intervenga en la prensa?

No estamos de acuerdo con ninguna limitación a la libertad de expresión, ni de prensa.

¿Hay bloques dentro del Gobierno?

Hay opiniones diferentes. Luego eso se supera rápidamente.

¿Hay poca o mucha participación de Castillo en las sesiones de Consejo de Ministros?

Sí, permanentemente está, aunque a veces entra y sale.

¿El premier debe dar un paso al costado?

No me pronunciaré sobre eso.

¿Ve a Mocha García Naranjo o a Francisco Eguiguren como premier?

(Risas) Veo que las dos personas tienen las condiciones para desempeñar tal cargo.

¿Qué reflexión hace sobre la cremación de Abimael Guzmán?

Sería bueno que nos olvidemos de Abimael Guzmán porque aún hay simpatizantes de él (…). En el caso de Fujimori, él fue quien promovió el terrorismo de Estado. Igual Vladimiro Montesinos. Ellos han cometido delitos atroces en el país (…) deberían correr la misma suerte porque los delitos son iguales a los de Sendero, como Barrios Altos, etc.

