El flamante jefe del Gabinete Ministerial, Aníbal Torres, aseguró que el Poder Ejecutivo no tiene “ningún ánimo de confrontar con nadie”. Aseguró que es “muy consciente” del rol que desempeña en el Gobierno de Pedro Castillo y afirma tener un equipo ministerial “muy dialogante”.

“No tenemos ningún ánimo de confrontar con nadie. No vamos a confrontar con nadie. Nos provocarán, pero ahí quedará porque nosotros no responderemos”, manifestó Torres Vásquez en conferencia de prensa.

Este miércoles se desarrolló por más de 8 horas el primer Consejo de Ministros de la era Aníbal Torres luego de su juramentación al cargo. El también exministro de Justicia y Derechos Humanos reemplaza al renunciante Héctor Valer.

“Soy muy consciente, he estudiado en la universidad y recuerdo que cuando cursé Sociología General me enseñaron el temas del status personal, de manera que soy muy consciente del papel que tengo que desempeñar. Una cosa es el papel que desempeña la persona en su casa, en el colegio, en el club, otra cosa es el papel es mi papel en el ejercicio de este cargo”, sostuvo.

“Tienen un Gabinete muy dialogante que siempre contestará siempre a ustedes [periodistas] cuando lo soliciten en cualquier momento”, agregó.

Tras la sesión del Consejo de Ministros, Torrez Vásquez informó sobre los temas abordados en la reunión. Respecto a las relaciones exteriores apuntó que se buscará fortalecer la comunicación en la fronteras para ”contribuir que no ingresen personas que constituyen personas que son peligrosas para nuestra sociedad”.

“En materia de relaciones exteriores o materia de nuestras fronteras de las cuales hablamos mucho ahora, tenemos que tratar de abrir las fronteras para incentivar y activar las relaciones entre los pueblos vecinos de ambos países”, detalló.

En relación a la vacunación recordó que en el Perú no es obligatoria, pero alegó que este hecho “no da derecho a quien no quiere vacunarse a contagiar a los demás. Ya se han tomado las medidas que ustedes conocen. Hay que entender que hay que vacunar a la mayoría de la población”.