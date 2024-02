El juez supremo de Investigación Preparatoria, Juan Carlos Checkley, evalúa este miércoles, desde las 10:00 a.m., si sanciona o no al ex presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, por haber infringido una de las reglas de conducta que debe cumplir mientras dura su proceso judicial al reunirse con un testigo del caso golpe de Estado.

El juez Juan Carlos Checkley convocó a una audiencia virtual, a la que deberán asistir los representantes de la Fiscalía, Aníbal Torre y su defensa legal. Se prevé que no habrá debate entre las partes, sino que solo se emitirá la decisión.

De acuerdo al Ministerio Público, el expremier habría incumplido las reglas de conducta al haber tenido comunicación con Bobbio, pese a la prohibición dispuesta por el Poder Judicial, por ello solicitó que Torres sea amonestado por infringir una de las normas que debe cumplir durante su proceso judicial.

El requerimiento fue presentado por la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios, bajo la dirección del fiscal Alcides Chinchay, el pasado 23 de enero.

En caso de que el juez acceda a la solicitud de la fiscalía, Aníbal Torres recibiría un apercibimiento o amonestación para que cumpla con sus reglas de conducta. De este modo, en caso de cometer una nueva infracción de este tipo, la fiscalía estaría habilitada para solicitar que se modifique su comparecencia con restricciones, sustituyéndola por una prisión preventiva o arresto domiciliario.

El pedido está vinculado a un encuentro reciente entre Aníbal Torres y Gustavo Bobbio, quien fue ministro de Defensa durante el golpe de estado del 7 de diciembre de 2022. Ambas partes admitieron el encuentro, lo que constituiría una violación a la prohibición del procesado de reunirse con testigos que hayan declarado en la investigación fiscal del caso.

