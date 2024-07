El exjefe del gabinete, Aníbal Torres, expresó su conformidad con la solicitud para extender su impedimento de salida del país, aunque criticó la prolongada duración del proceso en su contra por el presunto delito de rebelión.

“He presentado un escrito el cinco de julio en donde me estoy allanando a la prolongación del pedido que hace el Ministerio público para no salir del país. Me estoy allanando, eso sin reconocer los hechos que se me están imputando en este proceso”, detalló el exjefe del gabinete.

Recordemos que en diciembre de 2022, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema ordenó 18 meses de impedimento de salida del país contra Aníbal Torres, investigado tras el quiebre constitucional por el golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022 ocasionado por Pedro Castillo, entonces presidente de la república.