El ministro de Defensa, Daniel Barragán, se refirió a sus vínculos con Antauro Humala y aseguró que para las elecciones complementarias del 2020, donde se eligió a un nuevo Congreso tras la disolución del anterior, se llevó a cabo un acuerdo político con el etnocacerista, no una alianza.

En conferencia de prensa este miércoles, el titular del Mindef manifestó que dicho acuerdo lo adoptó el Consejo Directivo de Unión por el Perú (UPP), partido al cual estaba afiliado hasta antes de su desaparición y con el cual postuló como vicepresidente en las elecciones del 2021.

“El año 2019 yo era del partido Unión por el Perú, liderado por José Vega Antonio. Para las elecciones de la segunda parte del Congreso, el partido hace un acuerdo con el señor Antauro Humala, un acuerdo político, no una alianza. Alianza es entre dos partidos formalmente inscritos en el Jurado Nacional de Elecciones y un acuerdo es un grupo de personas que tiene adherentes, simpatizantes y yo decido juntarme”, expresó.

“La decisión para haber un acuerdo político no la toma una persona en un partido político, la toma un Consejo Directivo, que decidió hacer un acuerdo con las personas que estaban con Antauro Humala. Por lo tanto, nosotros hicimos las elecciones y tuvimos la posibilidad de tener 13 congresistas. Eso es lo que sucedió”, agregó.

Barragán refirió que la campaña electoral de UPP se centró en diversos ejes, como el cambio de la Constitución Política de 1993, aplicar la pena de muerte a los “presidelincuentes”, previo retiro de Perú del Pacto de San José.

No obstante, el ministro de Defensa, enfatizó que el presidente Pedro Castillo le dio una “encargatura” al asumir el cargo, más allá de su pensamiento y creencia, y que seguirá los lineamientos que se le dieron.

“No voy a hablar sobre temas que no están en mi agenda como ministro de Defensa. Yo como ministro de Defensa tengo una agenda, el presidente de la República me ha dado una encargatura que no tiene que ver con mi pensamiento y con lo que yo creo”, subrayó.

“A mí me han dado una encargatura con ciertos lineamientos. Esos lineamientos que me ha dado el señor presidente de la República, de mantener la capacidad de las fuerzas de nuestro país, los seguiré”, sentenció.

