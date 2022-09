Diecisiete años después del levantamiento que protagonizó al tomar una comisaría, el etnocacerista Antauro Humala realizó un mitin este sábado en Andahuaylas y recorrió la ciudad en hombros.

Durante su discurso, el exmilitar arremetió contra la migración extranjera al Perú. “Los venezolanos no han tenido los cojones de sublevarse en su país y vienen acá a joder”, aseveró.

Humala Tasso también insistió en su propuesta de aplicar la pena de muerte, a través del fusilamiento, para los exmandatarios implicados en casos de corrupción, a los que denominó “presi-delincuentes”.

Del mismo modo, el etnocacerista reiteró que no se arrepiente de haber tomado una comisaría y pidió un minuto de silencio por las víctimas de su levantamiento. En aquella ocasión murieron cuatro policías y dos etnocaceristas.

Cabe indicar que el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) pidió que el Ministerio Público tome las acciones que correspondan ante las declaraciones que hizo Antauro Humala al negar que haya cumplido con las manualidades y demás actividades consignadas en las planillas de trabajo y estudio.

A través de un comunicado, se refirió así a las declaraciones que hizo el exreo al portal Infobae, donde cuestionó la veracidad de la información contenida en las planillas que se tomaron en cuenta para aprobar su redención de pena.

Antauro Humala negó haber realizado las manualidades de Hello Kitty y cursos de repostería que se consignaron en sus planillas y dijo que el trabajo que realizó durante su estadía en prisión fue escribir cuatro libros y dirigir un periódico.

“Que estos ineptos (INPE) hayan puesto sus normas, quizá no quieren mostrar que Antauro Humala escribe libros. No lo sé. El INPE ha dado una versión al Congreso y, seguramente, en el papel ha figurado así. Pero, en los hechos, esto es mi obra (muestra su libro). No hago cojudeces”, aseguró el etnocacerista que fue condenado por los crímenes cometidos en el ‘andahuaylazo’.

Tras acogerse al beneficio penitenciario del 7x1, Humala Tasso cumplió hasta la fecha de su liberación un total de 17 años, 7 meses y 14 días de condena. En total, se calculó que Antauro Humala cumplió 3.667 días de trabajo y estudio, lo que equivale una redención de pena de 1 año y 7 meses.

Para la autoridad penitenciaria, el reo según la Ley 28760 logra su libertad porque el “cómputo de redención de 7 días de trabajo o educación por 1 día de libertad” se puede aplicar para sentenciados por secuestro.

