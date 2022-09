Ayer, la Defensoría del Pueblo pidió al INPE (Instituto Nacional Penitenciario) que investigue y evalúe su reciente excarcelación.

Para ello, Carlos Fernández, jefe del Programa de Asuntos Penales y Penitenciarios de la Defensoría, envió un documento a Omar Méndez Irigoyen, presidente del Consejo Nacional Penitenciario.

Allí le indicó que Humala expuso de manera abierta en una entrevista con Infobae que durante su reclusión solo se dedicó a la “redacción” de cuatro libros.

A Infobae, Antauro le dijo: “Yo no hice nada y este es mi trabajo (muestra su último libro). Como para el INPE, esto (sus libros) no es trabajo, esas cojudeces que están ahí, Liquid Paper (Hello Kitty), no sé. Eso nunca lo he hecho y lo digo sinceramente. Es problema del INPE”, apuntó.

Pero la Defensoría dijo preocuparse por tal afirmación dado que en el “expedientillo” del beneficio penitenciario de pena cumplida por redención, se certifica que su salida fue sustentada con trabajos de manualidades, pintura y postres navideños. Incluso, un informe del INPE, indica que preparó proyectos del personaje Hello Kitty con habilidad y destreza.

Ante ello, en un comunicado, el INPE informó que comunicará los hechos al Ministerio Público para iniciar las investigaciones que correspondan.