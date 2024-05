El congresista de la República Diego Bazán, presidente de la Comisión de Ética Parlamentaria y titular en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, rechaza el accionar de los “mochasueldos”. En entrevista con Diario Correo, aseguró que deben “largarse”. En ese grupo resalta la parlamentaria Magaly Ruiz. Asimismo, dio detalles de su proyecto que busca condenas extremas para extorsionadores.

No fue en tu periodo como presidente de la Comisión de Ética, pero por ahí pasó el caso de Magaly Ruiz. ¿Cuál es la conclusión que haces de este caso?

Lamentablemente, la anterior presidencia de la Comisión de Ética no tuvo la muñeca para poder manejar con éxito los casos y nosotros hemos dado un giro de 180° y hemos podido marcar una diferencia. Prueba de ello es que le hemos dado 120 días (de suspensión) al congresista Lizarzaburu, 120 días al congresista Flores Ancachi, 60 días al congresista Jiménez, a la congresista Susel Paredes y 60 días a la congresista Katy Ugarte. Hoy la congresista María Cordero, con mi sustentación en el Pleno, está fuera del Parlamento. No me tiembla la mano para castigar a los parlamentarios que vulneran la ética.

En el caso de la congresista Magaly Ruiz se han presentado audios y otras pruebas que la vinculan directamente. ¿El fin de su carrera está cerca?

Soy miembro de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y, por lo tanto, voy a ver el tema porque hay una denuncia en el Ministerio Público, no me queda duda que las declaraciones de los testigos, incluso de algunos que inicialmente mantuvieron silencio, hoy son complicadísimas. Creo que no por el caso en específico de la congresista Magaly Ruiz, sino por los casos de todos los que han incurrido en temas de recorte de sueldo, creo que su destino es el desafuero.

Es decir, ¿los “mochasueldos” deben estar fuera del Congreso?

Claro. Los “mochasueldos” tienen que largarse del Congreso.

Respecto a la inseguridad que se vive en La Libertad. ¿Terroristas urbanos y extorsionadores hoy son lo mismo?

Tenemos claro eso. ¿Por qué planteamos la Ley de Terrorismo Urbano?, porque todo aquel que actúe en banda y organización que trate de ocasionar miedo o hacer daño a las personas está incurriendo en terrorismo urbano y nosotros para ellos pedimos un mínimo de 20 años de cárcel. Sin embargo, si ellos utilizan o logran hacer daño, por ejemplo, a través de un explosivo una persona queda mutilada, eso es terrorismo urbano, y lo que pedimos es cadena perpetua. Adicionalmente, si en el accionar utilizan armas de largo alcance, armas de guerra, explosivos o dinamita, eso tiene que tener cadena perpetua.

¿Cuándo podría ser debatido y aprobado?

Yo espero que en tres semanas ya debe estar debatiéndose en el Pleno. Pero no solo se trata de aprobar leyes más drásticas, porque hoy las leyes existen, en el Perú tenemos las leyes más altas para crimen organizado en toda Latinoamérica, sin embargo, hay que ser realistas. El problema es que el sistema de justicia no funciona. Hay malos fiscales y malos jueces que no terminan de procesar a los delincuentes, por eso hoy existe impunidad. Prueba de ello es que el año pasado de los 347 asesinatos, solo 30 se han resuelto. Dónde están los otros 317 sicarios de La Libertad, sueltos por la impunidad.

De otro lado, la Municipalidad Provincial de Trujillo ha ejecutado el 6% de su presupuesto. ¿Cómo evalúas esta situación?

Cada vez que evaluamos la ejecución presupuestal hay dos temas. Uno es el presupuesto comprometido y otro es la ejecución como tal que, normalmente, se evalúa entre los meses de agosto y setiembre. Si tú evalúas, la mayoría de instituciones están bastante bajo.

Arturo Fernández regresaría a la municipalidad ¿Qué opinas?

Yo creo que no va a regresar.