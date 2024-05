El congresista liberteño Víctor Flores Ruiz, integrante de la bancada de Fuerza Popular, es tendencia a nivel nacional. No por un proyecto de ley, sino por considerar que “no es mucho” el aumento de más de S/3 mil que se está planteando por concepto de función congresal. Este nuevo beneficio recibió duros cuestionamientos por parte de la ciudadanía.

VER MÁS: Critican a César Acuña por su nuevo auto de lujo

Defiende

La declaración que desató esta polémica duró aproximadamente dos minutos. “En primer lugar, me parece que no es muy grande el monto”, respondió ante la prensa en Lima cuando se le preguntó si estaba a favor o en contra de este aumento aprobado por la Mesa Directiva del Legislativo el pasado 22 de abril.

“A mí me parece y no lo voy a repetir, me parece que no es mucho porque también hay que tener en cuenta los parámetros en los cuales yo clasifico a los congresistas”, afirmó.

En su argumento, el parlamentario destacó los niveles en torno a los que integran este Congreso. Según sostuvo, hay quienes no hacen nada, otros que son parte del grupo de “Los niños” y hay “Mochasueldos”. Los más destacables son parte del “quinto”, resaltó.

“Quinto son los que sí trabajan en realidad, y ese quinto de congresistas, lamentablemente, son 36 de 130 y, por lo tanto, ese quinto es el que prácticamente saca la cara por todos los demás”, afirmó.

Flores, finalmente, añadió que un congresista que sí trabaja merece ganar como un juez supremo. “El sueldo de otros funcionarios es por arriba de los S/ 40 mil, comparen (...). Buena pregunta, ¿merece ganar como un juez supremo? Yo creo que sí, simple”, dijo.

Opiniones

Para el presidente de la Coordinadora Nacional de Seguridad Humana, César Montes , el parlamentario liberteño está equivocado.

“El congresista Víctor Flores piensa que el Congreso y las demás entidades del Estado son para que ellos tengan muy buenos salarios y privilegios. Si él ingresó a la política es por un tema de servicio, es lamentable que un congresista diga que es muy poco cuando un ciudadano vive con el sueldo mínimo. ¿Por qué no dice eso en campaña electoral?”, aseguró.

En tanto, según el exdecano del Colegio de Economistas de La Libertad Carlos Pastor Casas , este aumento debería tener un respaldo técnico. “Ahora, se supone que estos gastos se tienen que acreditar por los congresistas. Hay que confiar en que se trate de una propuesta técnica; más bien, hay que hacer seguimiento y esperar los resultados de las diversas actividades de los congresistas”, afirmó.