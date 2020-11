ESCRIBEN: Francisco Cohello y Glademir Anaya

Ántero Flores Aráoz es un viejo zorro de la política. Sin embargo, pese a su amplio bagaje, tiene a estas alturas de su vida una prueba de fuego: Un país al rojo vivo y un premierato que asume en el fragor de una guerra social intensa e inesperada. Su reto es evitar el naufragio en otra de las convulsas y frecuentes tormentas que asolan al país.

¿Cómo hará el Gobierno para calmar este descontento social que hay en contra de esta gestión de transición?

Quisiera tener un varita mágica para calmar la situación, así como la llama del espíritu santo para tener la suficiente claridad de pensamiento para buscar soluciones que, confieso, no las tengo. Lo que tenemos (en el Ejecutivo) es la voluntad de escuchar qué reclaman, sobre todo los jóvenes. Me encantaría reunirme con ellos.

Pero ahí la dificultad es mayor porque no hay un ente o un colectivo que encabece las marcha y con el cual se pueda establecer una política de diálogo…

Así es, coincido contigo, tú no puedes conversar en simultáneo con 10 mil manifestantes.

¿Usted cree que detrás de estas marchas hay sectores que buscan la anarquía en el país?

Me da la impresión que sí. Mucha gente va a marchar de buena fe, algunos espontáneamente, otros organizados, pero sí, hay sectores que están incordiando e incitando a la violencia.

¿Puede identificar a esos sectores que buscan la anarquía?, ¿a quiénes se refiere?

Bueno, en eso estamos. Porque se ha agredido a la Policía, se han destruido sus vehículo patrulleros y motocicletas. Hay efectivos internados. La violencia en las marchas no se dan gratis ni por generación espontánea.

Sin embargo, también ha existido violencia y un exceso de la Policía en combatir estas marchas. ¿Usted ofrecería disculpas a las personas afectadas?

Si ha habido algún exceso, por supuesto que pido disculpas, pero no nos olvidemos que los policías también tienen derechos humanos y yo también los defiendo. A mí me gustaría que los que son críticos de la reacción policial estuvieran 10 minutos dentro de esa situación en que les caen piedras, les tiran navajas y adoquines.

De seguir manteniéndose la protesta social, ¿el Gobierno se ha puesto a pensar en un escenario sobre cómo terminar con esta situación?

Hay varias opiniones y propuestas, pero si te las digo sería como el abogado contrario que le está dando su estrategia de litigio a quien lo demandó. Y yo soy un poco sonso, pero no tanto.

Muchos consideran que su Consejo de Ministros es bastante conservador y hasta los han calificado de dinosaurios, ¿qué respondería a los críticos?

Cuando me miro al espejo me veo como una persona normal, no tengo cola de rata ni uñas largas. Todos, en el Consejo de Ministros, somos decentes, le tenemos cariño al Perú y hemos aceptado un gran reto. Si algo de conservador tenemos es querer conservar las buenas formas, las maneras, valores democráticos y republicanos. Creo que todos reúnen esos requisitos, evidentemente ninguno de nosotros somos monedita de oro que le tiene que gustar a todos.

¿Su Gabinete es de centro derecha?

No me interesa qué piensen los miembros del Consejo de Ministros en su plano ideológico-político. Lo que importa es que sean como el presidente de la República: honestos, trabajadores y demócratas. Creo que todos reúnen esos requisitos.

Hay un riesgo de que su Gabinete no tenga la confianza del Congreso, ya que cuatro bancadas no lo respaldarían, ¿qué estrategia va a plantear ante esta situación?

Vamos a explicar a cada bancada qué es lo que pretendemos hacer. Queremos trabajar coordinadamente con el Parlamento en estos pocos meses que nos quedan a ambos poderes del Estado. Y si no nos dan la confianza, pese a que es conveniente para el país, es porque de repente un sector del Congreso quiere la anarquía (...). El país requiere estabilidad y no podemos estar cambiando de Gabinete como si fuera ropa interior.

¿Y cuándo iniciará el diálogo con las bancadas?

Desde el lunes llamaré por teléfono y pediré citas con las bancadas a fin de reunirnos cuando lo deseen.

De otro lado, premier, en el Congreso se están debatiendo iniciativas peligrosas y preocupa que este Gobierno deje pasar alguna que limite las funciones y atribuciones de la Sunedu. ¿Usted se compromete a mantener la Sunedu?

He reconocido que hay cosas buenas de Sunedu y también cosas observables. Pero como he sido abogado de la Asociación de Universidades, así como de algunas universidades privadas y para evitar conflictos de intereses, en el Gabinete me abstendré y no me meteré en cualquier medida que se apruebe sobre la Sunedu.

¿Quién, entonces, será responsable de evitar posibles cambios en la Sunedu?

El ministro de Educación (Fernando D’Alessio) y el presidente de la República, que al final es quien corta el jamón.

La Comisión Especial de Reforma de Pensiones del Congreso ha planteado la creación de un Organismo Público de Pensiones para poder administrar los aportes a las AFP, ¿qué posición tendrá el Ejecutivo al respecto?

Ya se tiene una Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), a la cual se le agregó ser administradora del fondo de pensiones, ¿por qué se quieren duplicar las instituciones? No conozco el proyecto, pero como ciudadano creo que se debe ser muy austero con los gastos del Estado y creo que no se deben crear más organismos.

¿Usted garantiza que el gobierno de Manuel Merino no tendrá una gestión populista como la tuvo en el Parlamento, donde se aprobaron leyes sin sustento técnico?

Nosotros necesitamos llevar ordenadamente la economía del país. Hay muchísimas necesidades de gasto e inversión, pero hay menos recurso para hacerlo. Entonces, esto no es un lecho de rosas sino de espinas, pero se ha asumido el reto. Sobre las medidas populistas, yo creo que contra ellas pueden haber regulaciones en la Constitución y el reglamento del Congreso.

De otro lado, Mario Vargas Llosa ha dicho que el Congreso ha violado la Constitución, ¿qué le respondería?

Yo le diría que el Congreso no ha violado nada, ni la Constitución, ni ninguna de sus obras por más importantes que sean. A mí como ciudadano me encanta leer las novelas de Vargas Llosa, pero la verdad no soporto cuando gallea.

Cambiando de tema, el gerente de prensa del IRTP denunció que alguien del entorno de Merino lo llamó para que no se cubran las protestas en el canal del Estado, ¿qué harán al respecto?

Cuando escuché esto me fui hablar con el presidente de IRTP, Eduardo Guzmán, que además es mi amigo de muchos años y me dijo que les había llamado una persona- para ellos desconocida- de Palacio de Gobierno, que les imputó por qué están transmitiendo las marchas con un tono de una dictadura y no de un gobierno democrático. Eso les ha fastidiado y los entiendo. En Palacio, como no había gente de prensa, llamaron a una persona de afuera, quien se tomó atribuciones no debidas y realmente metió la pata. Al señor Renzo Mazzei no lo conozco, pero le pido disculpas por esta situación.

Se están produciendo muchas renuncias en el Estado, la política del Gobierno ¿va a ser tratar de mantener a la mayoría de funcionarios o se van a realizar cambios?

No lo hemos tratado todavía, pero hay que distinguir el término para el cual fuiste elegido o nombrado porque hay muchas renuncias por cargos de confianza y este nuevo Gobierno tiene el derecho de llevar su personal de confianza. Pero el hecho de trabajar en una administración anterior no te descalifica para recibir nuevamente la confianza del titular del pliego. Hay que estudiar cada caso.

¿Cómo ve que la Organización de Estados Americanos (OEA) pida que el Tribunal Constitucional debe refrendar la posición del Congreso?

Indirectamente es una intromisión y algo indebido porque seguramente fue mal informada. Sin embargo, cuando ha sido ya informada por nuestra Cancillería, se logró hacerles entender cuál es el problema y que se han seguido los plazos constitucionales. Por ello, la OEA ha emitido otra comunicación, en la que dice que su secretaria general confía plenamente en la designación del nuevo Poder Ejecutivo.

Finalmente, el Poder Judicial ha dictado impedimento de salida del país para el expresidente Martín Vizcarra, investigado por el caso del Club de la Construcción, ¿cree que el expresidente terminará en prisión?

No creo nada. Siempre he criticado las detenciones preliminares, creo que son situaciones de excepción que deben ser motivadas. Este es un tema que le corresponde a fiscales y jueces. No le deseo el mal a nadie.