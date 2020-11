Ántero Flores-Aráoz: “Ya tenemos gabinete y mañana juramenta” (VIDEO)

El presidente del Consejo de Ministro, Ántero Flores-Aráoz, anunció que su gabinete ministerial está casi listo y solo le falta que una persona le confirme para que juramenten en la tarde del jueves 12 de noviembre.

“Primeramente has dicho de por qué se demora tanto en conformar el gabinete. Sí, pero están diciendo tonterías, ¿a mí cuándo me han convocado? Anoche, algo más de las 10 de la noche y ya tenemos gabinete y mañana juramenta . Entonces, cuál es la demora, será a las 4 o 5 de la tarde”, expresó en Willax.

Según el premier, ya tiene la aceptación de un profesional para que sea titular del Ministerio de Salud (Minsa) y continúe con el trabajo de Pilar Mazzetti, quien rechazó el cargo porque considera que un ministro no puede tener conflictos.

“Lo tengo, no es ministra, es ministro. Además, he conversado con la doctora Mazzetti. Me hubiera encantado, considero que es una profesional valiosísima, pero la persona que va a ir, y yo también le he preguntado a ella, tiene los mayores pergaminos para ministro y muy capacitado”, manifestó Flores-Aráoz.

El presidente del Consejo de Ministros también dijo que respeta la decisión del Congreso por ser demócrata y que buscará el diálogo.

