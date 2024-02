El presidente de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), Antonio de la Haza, afirmó que hubo una falta de seriedad en el informe presentado por el congresista Esdras Medina, en el que se propone la inhabilitación por 10 años de los magistrados que respaldaron la continuidad de Inés Tello en la junta después de alcanzar los 75 años.

En una entrevista a RPP, De la Haza presicó que las personas entrevistadas fueron el ex Defensor del Pueblo y el ex presidente del Poder Judicial. Sin embargo, no se entrevistó “al resto que también participaron y formaron parte de la comisión que eran siete, como el rector de la Universidad de Ingeniería (UNI) y el rector de la Universidad de Piura”.

El funcionario señaló que durante el interrogatorio en el Congreso, dirigido por el presidente del Tribunal Constitucional (TC) y el Defensor del Pueblo, expresaron una posición diferente a la original. “Para mi punto de vista, cuando fue interrogado por la Subcomisión, el Defensor del Pueblo no fue preciso, porque él le tomó juramentación a la doctora Tello y queda en los videos, que era hasta el 2025. No tomó posición en el tema de la edad”, sostuvo.

“En el caso del señor Blume que en la entrevista que le realiza la doctora Tello, precisa que su permanencia no será de ocho meses, sino desde el año de su juramentación hasta la culminación de la misma. Tiempo después, cambia de parecer, pero al momento de los hechos su opinión fue trascendental”, acotó.

El juez también subrayó la importancia de evitar “destituciones masivas” para preservar la institucionalidad y garantizar el funcionamiento efectivo de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) en los procesos judiciales.

Cabe recordar que hoy, 26 de febrero, la Comisión Permanente del Congreso aprobó el informe que sugiere la inhabilitación de todos los actuales miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Los legisladores emitieron votos individuales para cada uno de los magistrados, obteniendo cada caso entre 18 y 21 votos a favor, principalmente de las bancadas de Fuerza Popular, Perú Libre, APP, Renovación Popular y Avanza País.

Advierte sobre la posible prescripción de procesos

El presidente de la Junta Nacional de Justicia declaró que el Congreso malinterpreta la situación al intentar destituir a todos los miembros de la entidad. Solicitó a los parlamentarios una mayor consideración y señaló que los procesos en curso no podrían avanzar si continúa esa iniciativa.

“Si no existen miembros de la JNJ entenderíamos que en cualquier proceso podría aplicarse hasta una prescripción (...) En el supuesto que no se nombre a nadie, ni a titulares o suplentes, nos encontraríamos en una situación en la cual todos los procesos en general, no solo me refiero a los procedimientos administrativos sancionadores, sino cualquier actividad como es nombrar jueces titulares o los procesos de evaluación parcial, no podría llevarse adelante”, advirtió.

De la Haza expresó que los integrantes de la JNJ se muestran optimistas y confían en que los congresistas reflexionen sobre la importancia de sus decisiones, ya que estas podrían afectar la institucionalidad.

“En este momento no podría plantearme una situación desagradable y no óptima que sería nuestra no ratificación. Nosotros apostamos a que el Congreso, en un sentido de país, no de situación inmediata, sino pensar en el largo plazo, en pensar que cualquier decisión pueda afectar no solo a los magistrados del JNJ sino todo el bienestar que demanda una democracia que no sería lo más apropiado”, aseveró.

Cuestionó renuncia de Ávila

Antonio de la Haza manifestó su descontento ante la renuncia de José Ávila como miembro de la JNJ, señalando que le causó impacto. En este contexto, explicó que se había iniciado un proceso de vacancia contra el magistrado antes de su dimisión.

“No puedo negar que me generó un impacto que no fue de mi agrado. Al mismo tiempo debo manifestarle que la institucionalidad y los controles internos que existen al interior de la JNJ funcionan”, sentenció.