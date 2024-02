El ministro de Economía, José Arista, negó tajantemente haber mantenido una conversación con Edmer Trujillo, investigado en el caso ‘Los Intocables de la Corrupción’, quien le comentó a Carlos Revilla que Arista asumiría dicho sector.

En la reciente conferencia de prensa tras culminar la sesión del consejo de Ministros, Arista Arbildo afirmó que la conversación mencionada por Trujillo en un chat con Revilla no tuvo lugar. “Desmiento esa especulación, no se ha producido esa conversación”, sostuvo.

el titular del MEF aprovechó para aclarar que la última vez que vio a Trujillo fue en un viaje que hizo a Puno al Lago Titicaca, cuando era jefe del gabinete del ministro Tuesta, durante el gobierno de Martín Vizcarra.

“Desde allí no he vuelto a tener un diálogo, ni por chat, ni por WhatsApp ni telefónico, en ningún sentido y todo lo que él dice no sé de donde lo ha sacado. Yo nunca he comentado que el premier me ha llamado porque nunca me ha llamado”, aseguró.

El ministro indicó que esta situación ha creado conflictos en su entorno familiar a raíz de ese chat, reiterando que no ha tenido contacto con Trujillo desde hace muchos años.

Edmer Trujillo le comentó a Carlos Revilla sobre el nombramiento de José Arista

Edmer Trujillo, exministro, ya estaba al tanto del cambio en la dirección del Ministerio de Economía y Finanzas semanas antes de que se especulara sobre la salida de Alex Contreras en enero de este año. De acuerdo con imágenes divulgadas por Canal N, Trujillo Mori habría dialogado con Carlos Revilla, uno de los implicados en el caso ‘Los Intocables de la Corrupción’, acerca de la designación de José Arista Arbildo como nuevo titular de la cartera de economía.

“Carlos, ¿qué sabes de los cambios en ministros? Mi paisano Arista dice que le llamó Otárola y que de tomas maneras sume el MEF”, se lee en uno de los mensajes que envió el exministro del gobierno de Martín Vizcarra al exdirector de Provías Descentralizado, quien responde: “Sí, ayer me dijiste Norton que si asume Arista. Que ya solucionó el problema familiar”.

Dicha conversación tiene fecha 25 de enero, días después de que se voceara la salida de Alex Contreras del sector económico. Precisamente, en ese entonces, el saliente ministro había descartado su renuncia al cargo.

Carlos Revilla y Alcides Villafuerte están siendo investigados por presunta participación en delitos de organización criminal y otros, vinculados al caso ‘Los Intocables de la Corrupción’. Este escándalo está relacionado con irregularidades en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones durante la gestión de Martín Vizcarra.