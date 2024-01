¡Lo dejan solo! Luis Valdez, secretario general de Alianza Para el Progreso, aseguró que su bancada no ha visto ni presentado el proyecto de ley impulsado por el congresista Roberto Chiabra. La mencionada propuesta propone que el Congreso como la institución que destituya a jueces y fiscales en lugar de la Junta Nacional de Justicia.

En ese sentido, Valdez señaló que Chiabra solo es un invitado, pero no es parte realmente no es parte del partido liderado por César Acuña. Además, señaló que está a favor de que en el Estado existen contrapesos y el que Congreso no debe estar a cargo de esos procedimientos.

“ Somos respetuosos de su trabajo, pero no asumimos este proyecto como de Alianza Para el Progreso, primero porque nunca ha sido socializado ni presentado por nuestra bancada y segundo yo creo que nuestro sistema de pesos y contrapesos políticos, por lo que no puede estar en manos del Parlamento es tipo de procedimientos y ahí viene el tema de institucionalidad ”, manifestó el secretario de APP para RPP.

¿En que consiste la iniciativa que impulsa Chiabra?

La propuesta planteada por Roberto Chiabra propone reformar la Constitución para quitarle la facultad a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) de destituir a jueces y fiscales supremos y otorgársela únicamente al Congreso.

Además, la iniciativa plantea que el presidente del Poder Judicial y el fiscal de la Nación sean los magistrados supremos con mayor antigüedad en el cargo, por lo que ya no serían designados por la Sala Plena de la Corte Suprema y la Junta de Fiscales Supremos respectivamente.

APP respalda mandado de Dina Boluarte hasta 2026

Por otro lado, Luis Valdez señaló que la posición de APP está con la gobernabilidad, por lo que no están de acuerdo con el adelanto de elecciones presidenciales y respaldarían la permanencia de Dina Boluarte hasta el 2026.

“ Creemos en la gobernabilidad, creemos en la sensatez, creemos también en que los gobiernos tienen que terminar sus mandatos, por eso es que la Constitución ha diseñado la sucesión presidencial. Cuando el presidente es vacado como ha sucedido en este caso y creemos que la presidenta Dina debe terminar su mandato al 2026 ″, puntualizó.