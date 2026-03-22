APP va gastando más de S/7 millones en campaña.

El partido político Alianza para el Progreso (APP) reportó ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) más de S/7 millones en gastos de campaña y una cifra menor en ingresos. Es el que más egresos tiene hasta el momento entre los nueve grupos que han presentado sus balances.

CIFRAS

El monto llama la atención frente a los reportes publicados hasta ahora en la plataforma Claridad de la ONPE. Además de la llamativa cifra, APP declaró ingresos por S/7.196.365,60 y egresos por S/7.235.165,60, lo que revela un gasto levemente superior a lo recaudado.

Según la información consignada, existen aportes a nombre de su hijo, Richard Acuña, vinculados a servicios de publicidad exterior en diversas ciudades del país.

Asimismo, el propio candidato presidencial y líder de APP, César Acuña, figura como aportante en el registro presentado ante la ONPE.

Los aportes corresponden principalmente a servicios y bienes vinculados a la campaña, como artículos promocionales, uso de vehículos, propaganda electoral y otros gastos operativos.

Fuerza Popular declaró montos iguales en ingresos y gastos, ambos por S/590.138,58; situación similar a la de Renovación Popular, que registró S/573.538,55 en cada rubro.

En esa misma línea, Ahora Nación declaró ingresos por S/277.520,80 y gastos por S/191.426,11. Asimismo, Primero La Gente-Comunidad, Ecología, Libertad y Progreso registró S/225.017,94 en ingresos y S/187.795,93 en egresos.

Por su parte, el Partido Morado informó ingresos de S/109.036,85 y egresos de S/34.833,88, mientras que el Partido Democrático Federal reportó S/104.430,60 en ingresos y S/87.677,40 en gastos.

De igual modo, el Partido del Buen Gobierno, de Jorge Nieto, consignó S/80.999.00 de ingresos y S/73.033,35 de egresos. Finalmente, Unidad Nacional declaró S/46.668,90 en ingresos y S/46.168,90 en egresos.