La Fiscalía Contra el Crimen Organizado tiene en su poder escuchas telefónicas, documentación y declaraciones de un testigo protegido que involucran más a Gilmar Luna Boyer, exalcalde distrital de La Joya, con la organización criminal “Los Traficantes de la Pampa”, dedicada al tráfico de terrenos en Arequipa.

Las interceptaciones telefónicas efectuadas por la Policía demuestran el respaldo del exburgomaestre a Valencia. Es tan fuerte este vínculo y obediencia de Luna Boyer a la cabeza de la red criminal, que incluso este se dirigía con palabras soeces a la exautoridad. Así lo revela el parte de inteligencia N°156-2021-DIRNIC, del 8 de enero de 2022, en el cual se registra la llamada de Juan Valencia y Gilmar Luna.

La Fiscalía también tiene registradas otras dos llamadas y videos de los cuales se logra corroborar que se concreta la solicitud de Valencia. Además, se tienen las comunicaciones del 22 de octubre, en la que Valencia expresa a otra integrante de la organización: “He hablado con el alcalde y le he dicho bótame a esa mier… porque si no los boto en donde está la cisterna”; y del 13 de diciembre de 2021 en la que Valencia pide a Luna: “Solucióname pue el problema”, y el exalcalde confirma: “Si no te preocupes o lo voy a solucionar, no te preocupes”.

A estos medios de prueba se suman, el oficio 002-2020 emitido por Juan Valencia dirigido a Gilmar Luna solicitando suministro de agua para los residentes de AsPproducto y la declaración del testigo protegido 04-2019, en la que se adjuntó el oficio que curso el dirigente al municipio de La Joya, que precisa la relación de socios que pueden pagar impuestos.

Cabe indicar que, para la Fiscalía, Luna es colaborador de la organización porque accedía a que solo los socios de AsPproducto sean beneficiarios de servicios básicos como luz y agua, de esta manera se daba un falso alivio a los que compraban los terrenos de estar adquiriendo un predio con servicios y en un futuro generar un título de propiedad.

VIDEO RECOMENDADO