La elección de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados para el periodo legislativo 2026-2027 estuvo marcada por una serie de incidentes que obligaron a suspender temporalmente la sesión y generaron cuestionamientos entre las bancadas. Pese a estos episodios, el proceso continuó hasta culminar con la elección de Óscar Reto, del Partido del Buen Gobierno, como presidente de la cámara baja tras superar los 66 votos requeridos.

La jornada comenzó luego de la elección de la Mesa Directiva del Senado, cuando los diputados fueron convocados para elegir a sus nuevas autoridades. Desde el inicio de la votación, algunos congresistas de la coalición opositora optaron por mostrar públicamente sus cédulas, en línea con el acuerdo que habían anunciado previamente para evidenciar el sentido de su voto.

Cecilia Chacón cuestionó exhibición de votos

Durante el desarrollo de la sesión, la presidenta de la Junta Preparatoria, Cecilia Chacón, recordó que el voto debía mantenerse en reserva conforme al reglamento parlamentario. En ese contexto, advirtió que la exhibición de las cédulas podría acarrear consecuencias para los legisladores que persistieran en esa conducta.

La congresista reiteró ese llamado mientras continuaban sufragando los diputados. Incluso, cuando el legislador de Ahora Nación Harvey Colchado mostró su cédula antes de depositarla en el ánfora, volvió a señalar que ese comportamiento podría derivar en una denuncia constitucional.

Congresista Cecilia Chacón (@chechechacon) advierte sobre posibles denuncias constitucionales a quienes muestran su voto en la elección de la mesa directiva de la Cámara de Diputados pic.twitter.com/BXm6xc51D7 — Carlos Villarreal (@KikesitoVH) July 26, 2026





Primera suspensión por una cédula observada

El primer incidente ocurrió cuando la diputada Analí Márquez, de Juntos por el Perú, detectó un punto en la cédula que recibió para votar. La parlamentaria informó de inmediato lo sucedido a la Junta Preparatoria y solicitó que el documento fuera revisado antes de continuar con el procedimiento.

Tras la observación, la sesión fue suspendida por algunos minutos mientras se evaluaba la situación. Durante ese periodo también se dispuso el reemplazo de la cédula y la destrucción del documento observado para reanudar posteriormente la elección.

Segundo caso durante la votación

Minutos después de retomarse la sesión, se registró un hecho similar con el diputado Jesús Pérez Alccahuamán, también integrante de Juntos por el Perú. El legislador reportó que su cédula presentaba una marca y el documento fue retirado para ser sustituido.

Después de este segundo episodio, la Junta Preparatoria realizó una nueva pausa para efectuar el cambio correspondiente. Una vez concluido ese procedimiento, la votación continuó con normalidad hasta completar el sufragio de los parlamentarios.

¿Cómo reaccionó la oposición?

Los dos casos generaron cuestionamientos entre integrantes de la coalición opositora, quienes pidieron que el proceso se desarrollara con todas las garantías de transparencia. El diputado Ernesto Zunini, de Juntos por el Perú, sostuvo en sus redes sociales que la coincidencia entre ambas cédulas debía ser esclarecida.

“No señores no hay casualidades es la segunda cédula de un diputado de JP marcada con el mismo patrón. Esta vez de nuestro diputado Jesús Pérez Alcahuamán. Así querían una sesión reservada”, escribió en su cuenta de X.

¿Quién ganó la presidencia de la Mesa Directiva?

Superados los incidentes, la Cámara de Diputados concluyó la votación para definir a su primera Mesa Directiva desde el retorno del Congreso bicameral. La lista encabezada por Óscar Reto obtuvo los votos necesarios para imponerse y asumir la conducción de la cámara baja durante el periodo legislativo 2026-2027.

Con ese resultado quedó conformada la Mesa Directiva que dirigirá los debates y el trabajo parlamentario durante el primer año del nuevo Congreso bicameral. La jornada concluyó luego de varias interrupciones que marcaron uno de los procesos de elección más tensos del inicio del periodo legislativo.