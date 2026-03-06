El ministro de Energía y Minas, Ángelo Alfaro Lombardi, compareció ante el pleno del Congreso para explicar las medidas adoptadas por el Ejecutivo frente a la emergencia en el suministro de gas natural vehicular (GNV), tras la rotura de los ductos del sistema operado por Transportadora de Gas del Perú (TGP) en el distrito de Megantoni, provincia de La Convención (Cusco).

Causa

Durante su exposición, Alfaro Lombardi remarcó que el país enfrenta una de las “crisis energéticas más complejas de las últimas dos décadas”.

Agregó que el incidente, ocurrido el 1 de marzo, se originó en el ducto de líquidos y afectó también el conducto principal de gas natural.

“Este evento ha demostrado que el sistema energético nacional mantiene una dependencia absoluta de una sola infraestructura”, remarcó.

No obstante, indicó que las causas del incidente aún están en investigación, debido a las dificultades de acceso al lugar por las condiciones geográficas y climáticas.

Impacto

El titular del Minem indicó que el suministro cayó de 800 millones de pies cúbicos diarios a apenas unos 70 millones.

“Esta drástica reducción obligó al Gobierno a implementar medidas de racionamiento para garantizar el suministro a los sectores prioritarios”, explicó.

Ante la caída del suministro, el Gobierno dispuso priorizar el gas para los hogares y los servicios esenciales.

“Lamentamos las restricciones para algunos sectores”, enfatizó.

Posteriormente, durante el debate, congresistas de diversas bancadas cuestionaron la falta de mantenimiento y de un plan de contingencia frente a la crisis del gas.

María del Carmen Alva (Acción Popular) advirtió que el incidente constituye “una alerta nacional”, mientras Sigrid Bazán (Bloque Democrático Popular) alertó sobre afectaciones a la salud de pobladores cercanos a la fuga.