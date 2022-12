Con barba y un semblante decaído, el expresidente Pedro Castillo reapareció desde el penal de Barbadillo en la audiencia por el recurso de apelación que presentó su defensa legal ante la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema.

El vacado exmandatario hizo el uso de la palabra para negar el delito de rebelión y lanzó varias frases contra el Congreso y el actual Gobierno de Dina Boluarte.

“Yo jamás he cometido un delito de rebelión, no me he levantado en armas ni he llamado a nadie para que lo haga. Si debo decir que quien se levantó en armas fue el actual Gobierno, teniendo como saldo más de 20 desaparecidos y 200 heridos”, señaló Castillo durante la audiencia.

“No he cometido ningún delito de conspiración pero quien ha conspirado es el Congreso de la República y otras instituciones con la finalidad de armar un plan sobre la caída del gobierno a través de sucesivos pedidos de vacancia y otras artimañas”, agregó.

Castillo señaló que la actual prisión preventiva en su contra es injusta y solo ha servido para polarizar al país. “Todo lo que se hace en contra mía no es más que una venganza política”, añadió.

También indicó que se encuentra incomunicado. “Señor juez, hasta la fecha estoy incomunicado, no he tenido acceso a un teléfono para llamar a mi familia. Solicito un servicio telefónico para llamar a mi padres y familia”, finalizó el exmandatario.

Declaraciones de Pedro Castillo en audiencia