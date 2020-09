Escrito por Glademir Anaya y Erik Rivera

Pese a que el presidente de la República, Martín Vizcarra, negó tener una relación cercana con el artista Richard Cisneros, más conocido como Richard “Swing”, tres audios desmienten tal versión.

Ayer, minutos después de que comenzara la sesión del Pleno del Congreso, el titular de la Comisión de Fiscalización, Edgar Alarcón, presentó las grabaciones cuya fecha no se precisó,pero datan de meses atrás. Estas tienen como personajes principales, además del jefe de Estado, a su entorno de confianza.

Se trata de la secretaria general de Palacio de Gobierno, Mirian Morales; su asesor de prensa, Óscar Vásquez, y su asistente administrativa, Karem Roca.

LOS DICHOS. En el primer audio, el que dura 39 minutos (ver transcripción), se habla de seis reuniones de Richard “Swing” en la Casa de Pizarro.

“Yo me acuerdo de un par de veces, no es que haya venido con una frecuencia”, se escucha decir a Vizcarra.

Asimismo, reconoce que una de las reuniones que tuvo con Cisneros fue en una sala de Palacio de Gobierno.

Respecto a estas citas, en una parte del diálogo, Mirian Morales aconseja “negar totalmente esos ingresos”.

Asimismo, en los últimos 20 minutos del primer audio, se escucha al jefe de Estado dar indicaciones a Karem Roca sobre lo que debe decir ante la Comisión de Fiscalización y la Fiscalía.

“Tienes que decir que fue una visita de cortesía (...) la cancelación (de visitas), eso hay que manejarlo bien, porque también se mide el hecho de que tú tenías la disposición de recibirlo”, instruye el mandatario a su asistente.

Luego, Vizcarra agrega:"escribe todo lo que vas a decir, mañana temprano lo quiero leer, porque te dan un espacio para que te presentes (en el Congreso)".

En el segundo audio, Karen Rocca le reclama al jefe de Estado que el entonces ministro de Vivienda, Rodolfo Yáñez, le ha pedido la renuncia a su esposo Iván Zapata Yactayo de Cofopri, mediante el jefe de dicha entidad, César Figueredo Muñoz.

Esta conversación surge a raíz de un informe periodístico en el que se denuncia que familiares de la asistente del Despacho Presidencial trabajan en el Estado.

“Presidente, usted es mi padre, yo le he considerado mi padre. Presidente, yo en mi corazón voy a guardar muchas cosas, pero el ministro le ha pedido la renuncia a Iván a través de Figueredo”, se le escucha decir a Rocca.

Vizcarra le responde: “El ministro está ajeno a todo esto, lo voy a llamar delante tuyo para que veas que el ministro no tiene absolutamente nada que ver (...). Nunca he hablado con el ministro sobre eso, para que veas que está llena de odio tu cabeza y, de mentiras”.

Finalmente, en el tercer audio, se escucha un diálogo entre Karem Roca y “Swing”.

“Mirian (Morales) supuestamente ha dicho que no me conocía, pero no dice la verdad, ya que ella fue la que llamó primero para que yo consiga trabajo (en el Ministerio de Cultura)”, afirmó el artista.

Luego, Roca le comenta al cantautor que “quieren comprar mi silencio”.

En otro momento, “Swing” diáloga telefónicamente con Óscar Vásquez, asesor de Vizcarra, a quien le dice: ¿Una consultita el jefe le dijo algo o no?, en alusión a Vizcarra.

El Parlamento encargó un peritaje a los audios. Los resultados preliminares de estos -trascendió- arrojaron que en dichos materiales no se advierten “discontinuidades”, lo que se traduce en que no habrían sido editados.

¿VACANCIA? Por otro lado, tras conocerse las citadas grabaciones, el presidente del Congreso, Manuel Merino, convocó a una Junta de Portavoces.

En esta reunión se acordó que la Comisión de Fiscalización realice el deslacrado de las declaraciones reservadas por el caso “Swing”.

Por la tarde, los voceros recibieron las transcripciones de los tres audios y cerca de las 8:00 p.m. acordaron la presentación de una moción de vacancia presidencial por incapacidad moral, pues interpretaron que las coordinaciones de las versiones son una “obstrucción a las investigaciones”.

Al cierre de esta edición se presentó una moción multipartidaria, la que tenía las firmas de la mayoría de las bancadas del Parlamento, excepto del Partido Morado.

ADMISIÓN. También por la noche, a las 7:00 p.m., el presidente Vizcarra ofreció un mensaje a la Nación en el que reconoció que las conversaciones de las grabaciones difundidas son reales.

“Fueron conversaciones internas que se hacen en cualquier institución. Una forma de esclarecer lo que estaba ocurriendo en el marco de las investigacion”, sostuvo, en compañía del premier Walter Martos y ministra de Justicia, Ana Neyra.

Luego señaló que las fuerzas democráticas (bancadas) del Parlamento no deben prestarse a un “juego sucio, subalterno y perverso”

Vizcarra calificó a los audios como “prácticas montesinistas” y lo consideró “un vil intento de desestabilizar al Gobierno”, así como la institucionalidad democrática.

“Si quieren vacarme, aquí estoy, con la frente en alto y la consciencia tranquila. Nada de lo presentado hoy de manera ilegal constituye causal de vacancia (presidencial). No voy a renunciar. Yo no me corro”, sentenció.

MIRAN AL TC. Posteriormente, El premier Walter Martos, quien en una entrevista a Correo dijo que pone las manos al fuego por Vizcarra en el caso de las contrataciones en el Estado de gente de su entorno, adelantó ayer que el Gobierno no descarta presentar una demanda de inconstitucionalidad ante una eventual vacancia contra el presidente Martín Vizcarra.

“No descartamos ninguna herramienta legal que nos permita mantener la estabilidad política del país y tendremos que hacer lo que corresponde dentro del marco legal y la constitución”, declaró en Canal N.

Agregó que espera que haya madurez en la gran mayoría de los congresistas, quienes -añadió- “tienen que pensar primero en el país y después en el interés subalterno de partido o de grupo”.

En paralelo, la Procuraduría Anticorrupción solicitó ayer a la Fiscalía, y por segunda vez, tomar la declaración testimonial al jefe de Estado por las contrataciones de Richard “Swing” en el Estado.

ANÁLISIS. Sobre la moción de vacancia, constitucionalistas consultados por Correo, coincidieron en que existe base suficiente que respalda una moción de vacancia.

Óscar Urviola, expresidente del Tribunal Constitucional (TC), sostiene que será potestad del Legislativo definir si los audios son causales de vacancia, tomando en consideración el artículo 113 de la Constitución, inciso 2, que establece la permanente incapacidad moral.

“El Congreso podría tomar una decisión política. Eso debe ser evaluado adecuadamente cualquiera haya sido la participación en este caso”, explicó.