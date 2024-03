El vocero de la bancada de Acción Popular, Darwin Espinoza, afirmó que tras la reunión con el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, esperan que el Ejecutivo impulse proyecto a favor de los peruanos.

Tras la mesa de diálogo con el primer ministro, miembros del grupo parlamentario respondieron a las preguntas de la prensa sobre los tópicos de la reunión.

“Esperemos que esta oportunidad nuestra voz que representa a la voz de los pueblos pueda llegar al Ejecutivo y así se pueda impulsar programas y proyectos que van a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos”, dijo el parlamentario Espinoza.

“Esperamos que este compromiso que asumió el Premier no solamente con nosotros sino con la población en general, pueda dar buenos resultados, no solamente en la gobernabilidad, no solamente el desarrollo económico el país, sino también la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos” , agregó.

En cuanto al voto de confianza al gabinete Adrianzén, el vocero de la bancada afirmó que aún evaluarán si entregarán o no el voto de investidura al premier. “Eso se evaluará en los próximos días en bancada, analizaremos la reunión y veremos qué cambios hay de aquí en adelante también para poder demostrar si hay mejoras o no”, refirió.

También comentó que durante la reunión se conversó sobre los casos relacionados con la presidenta de la República, como el de los Rolex, los cuadernos de ocurrencias y los ingresos recibidos entre 2016 y 2022.

“Hemos comentado brevemente eso, yo creo que siendo las personas que están siendo investigadas, sobre todo la presidenta, darán a conocer las razones o dará uso de su defensa” , manifestó.

Por último, indicó que la falta de transparencia y la falta de explicaciones de la presidenta sobre el caso de los relojes no representan la mejor forma de reaccionar, a pesar de su declaración de disposición a colaborar con las investigaciones. Además, mencionó que este tema será objeto de debate en la bancada.