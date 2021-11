El pasado 28 de octubre, la bancada de Perú Libre, a través del legislador Segundo Quiroz, presentó un proyecto de ley que busca eliminar la evaluación de los docentes para el ingreso, permanencia, ascenso y desempeño, el cual se encuentra estipulado en la Ley de Reforma Magisterial.

“La presente ley tiene por objeto derogar los artículos 1°, 20, 40, Articulo 5° literal f), artículos 7°, 23° y articulo 400, literal h), de la Ley N° 29944, Ley de Reforma Magisterial (...)Derogado las disposiciones, restablézcase el régimen laboral estable de los docentes, afectados con el cambio de régimen”, indica la iniciativa.

Según pudimos verificar, por ejemplo, la eliminación del artículo 40 de la Ley de Reforma Magisterial implica que ya no exista evaluación del desempeño docente, que es condición para la permanencia de los profesores en su puesto.

“Esta evaluación es obligatoria, con excepción de aquellos profesores que, durante todo el período de evaluación, se encuentren gozando de las licencias con o sin goce de remuneraciones previstas en la presente Ley o que se encuentren ocupando un cargo en otras áreas de desempeño laboral”, indica parte de la norma actual.

Incluso, los profesores que no aprueben en la primera oportunidad reciben una capacitación destinada al fortalecimiento de sus capacidades pedagógicas y, luego, participan en una evaluación extraordinaria. “En caso no aprueben esta evaluación extraordinaria, nuevamente son sujetos de capacitación. Si desaprueban la segunda evaluación extraordinaria, son retirados de la Carrera Pública Magisterial. Entre cada evaluación extraordinaria no puede transcurrir más de 12 meses”, se precisa.

Cabe destacar que la normal actual busca que los cargos de los docentes se den por meritocracia y no por pertenecer a un sindicato o algún partido político.

Sobre la propuesta de Perú Libre, César Aliaga, especialista en temas parlamentarios, sostuvo que la iniciativa busca destruir la Carrera Magisterial.

“Este proyecto de ley es una clara muestra de una estrategia sistemática para minar la educación y que linda con lo delictivo, ya que existe un animus de usar el poder público para patrocinar intereses particulares de un grupo de profesores que se resisten a los concursos públicos y a ser evaluados, lo cual afecta el futuro de millones de niños y jóvenes. Es un grave retroceso para la educación peruana”, señaló.

Asimismo, el especialista dijo que sería idóneo que se modifique el Código de Ética del Congreso, a fin de que se sancionen con suspensión o destitución a los congresistas que presenten proyectos de ley que flagrantemente atenten contra los derechos, libertades e instituciones básicas del país.

“Nuestro país todavía tiene muchas brechas educativas que deben ser superadas. El Perú en los últimos años, en promedio, se encuentra en el puesto 64 de 77 países en los resultados de la prueba PISA; es decir, casi últimos, lo cual no es un resultado alentador para nada”, señaló Aliaga.

