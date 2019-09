Bartra: No vamos a exonerar de comisión el debate de adelanto de elecciones

Síguenos en Facebook

La presidenta de la Comisión de Constitución, Rosa Bartra (Fuerza Popular), aseguró que no exonerará de debate el proyecto de adelanto de elecciones generales al 2020 presentado por el Ejecutivo al Parlamento, ante el pedido del congresista Yonhy Lescano (Acción Popular).

En la sesión de este martes, los congresistas Marco Arana (Frente Amplio) y Yonhy Lescano hicieron un pedido cada uno a fin de acelerar el tratamiento del proyecto de reforma constitucional y debatirlo en el pleno del Parlamento.

Sin embargo, Rosa Bartra señaló que, de acuerdo al artículo 78 del Reglamento del Congreso, la única instancia que puede determinar que el proyecto no sea tratado en la comisión es la Junta de Portavoces.

“El Reglamento del Congreso en su artículo 78 establece que la dispensa de algunos de los requisitos, léase dictamen, solo puede ser determinada por la Junta de Portavoces. Esta no es la instancia en la cual debemos deliberar el poder de sustraernos de algún cumplimiento de procedibilidad, por lo tanto, no es atendible en esta instancia”, señaló la fujimorista.

Agregó que no se puede debatir en el pleno “ningún proyecto de ley que no tenga dictamen”.

El pedido del congresista Yonhy Lescano fue que la comisión vote pasar el proyecto a debate en el pleno.

“Que esta comisión acuerde o vote pasar el tema al pleno del Congreso […] Para no dilatar más el tema […] yo le pediría que se haga la votación y este asunto vaya al pleno porque los plazos nos van a ganar porque si dilatamos esta situación ya el adelanto de elecciones se va a ver frustrado. Este es el pedido concreto que hago”, sostuvo.

A su turno, Marco Arana expresó su posición de que la comisión emita un dictamen del proyecto la próxima semana y pase a ser debatido.

“El pedido que la bancada del Frente Amplio ha hecho es que se haga un dictamen, que se haga la tercera semana de setiembre y pase al pleno”, detalló.

Esto fue apoyado por el congresista Gino Costa (Bancada Liberal), quien indicó que con las sesiones de esta semana se podría proponer un debate para la siguiente.

“Me sumo a mis colegas en el sentido de que tenemos que actuar de manera rápida y lo digo por tres razones, uno porque es un proyecto del Poder Ejecutivo con carácter de urgencia; segundo, porque se trata de adelantar un proceso electoral y eso implica que el tiempo no sea suficiente y por lo tanto hay que tomar una decisión rápida en un sentido u otro, además de las razones que hago hay una incertidumbre en el país de no saber si es que las elecciones se harán en el 2020 o 2021”, dijo.

Sin embargo, una posición contraria tuvo la congresista Yeni Vilcatoma (Fuerza Popular), quien se mostró en contra de adelantar los tiempos de debate. Durante su exposición tuvo un intercambio de palabras con Marco Arana, a quien acusó de azuzar a la violencia.

“Quiero dejar constancia que acá el señor me acaba de decir muy despacito y suavemente que no me va a dejar hacer lo que me da la gana y eso es una falta de respeto y un amedrentamiento porque yo estoy haciendo uso de mi derecho al uso de la palabra, quiere adelanto de elecciones -a donde va a ser candidato- con violencia verbal a una miembro de esta comisión”, refirió.

“De ninguna manera se puede adelantar ningún plazo […] Me opongo porque no se puede poner a votación aquello que constituye el ejercicio de una atribución reconocida constitucionalmente, respecto las intenciones y posiciones de cada congresistas en esta mesa, todos queremos algo, pero no todo es posible y no nos van -con amedrentamientos, con la persecución- convencer a buenas o malas, someter a votación algo que no está permitido en la norma”, criticó Vilcatoma.