Las bases de Acción Popular llevaron a cabo esta noche un plantón en los exteriores de la sede de esa agrupación política, en contra de los congresistas y dirigentes de ese agrupación que originaron una crisis política en el país.

Militantes de ese partido político exigen la expulsión de los responsables de “traicionar a la patria” , según aseguraron.

Miembros de Acción Popular pidieron la reorganización total de ese partido, tras la actuación de sus actuales dirigentes, que originó una crisis política en el país.

Provistos de pancartas y banderolas, militantes de Acción Popular rechazaron a quienes impulsaron la vacancia presidencial y apoyaron la investidura de Manuel Merino.





Como se sabe, el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, renunció a Acción Popular y aseguró que alejamiento se debió a un tema de principios y no de acomodos, en el marco de la crisis política que se generó tras la asunción de Manuel Merino a la Presidencia de la República.

Jorge Muñoz señaló que cree en el mensaje de Fernando Belaunde Terry y respeta a muchas personas del partido de la lampa, pero no a las “cúpulas desorbitadas” que no piensan en los ciudadanos y que no le permitían trabajar como corresponde.

Las bases de Acción Popular rechazan a quienes impulsaron la vacancia presidencial y originaron una crisis política en el país.

