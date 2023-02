El exsubsecretario General del Despacho Presidencial Beder Camacho negó haberse reunido con los congresistas investigados y sindicados como ‘Los Niños’, sin embargo, acusó que estos sí lo hicieron con Pedro Castillo cuando era presidente. Se trata de los parlamentarios Raúl Doroteo, Juan Carlos Mori, Jorge Luis Flores Ancachi, Darwin Espinoza, Ilich López Ureña y Elvis Vergara.

“Yo nunca me he reunido con los congresistas. Nunca me he reunido con ellos, y si hay alguna autorización para su ingreso (a Palacio) ha sido para reuniones que tenían con el señor presidente, si es que hubiera, pero yo nunca me he reunido con los congresistas”, indicó Camacho durante su presentación como testigo ante la subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

Beder Camacho negó haber participado en reuniones con congresistas, ministros o algún otro funcionario. “Las autorizaciones que pueden figurar en el registro de Transparencia figuran a mi persona, pero eran reuniones que tenían los congresistas con el señor presidente. Yo nunca me he reunido con ninguno de los congresistas mencionados”, añadió.

La Subcomisión de Acusaciones Contusiónales (SCAC) concluyó su etapa testimonial con las declaraciones de representantes de empresas chinas, que tienen contratos con el Estado, y de testigos vinculados al caso de la denuncia constitucional que involucra a seis parlamentarios de Acción Popular.

Asimismo, se aprobó un plazo de cinco días hábiles para el recojo de material documental vinculado a la investigación que involucra a los seis congresistas. A los legisladores se les acusa de ser presuntos autores de infracción constitucional y por la presunta comisión de los delitos de colusión agravada, cohecho pasivo impropio, organización criminal y tráfico de influencias en agravio del Estado.

Esta investigación, según lo conocido recientemente, gira en torno a Castillo tras asumir la presidencia y donde habría evaluado cómo obtener el control del Parlamento a través de la Mesa Directiva 2021-2022.

Para esto, considerando que Perú Libre tenía 37 congresistas electos, habría designado presuntamente a Auner Vásquez para que “capte” a miembros de la bancada de Acción Popular con los cuales asegurar una Mesa Directiva conforme a sus intereses.