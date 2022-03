El secretario encargado del Despacho Presidencial, Beder Camacho, negó la existencia de un “gabinete en la sombra”, luego de que el Ministerio Público iniciara una investigación a él y un grupo de asesores por el presunto delito de organización criminal.

En diálogo con Canal N, aseguró que el único fin de él y los asesores del Despacho Presidencial –como Biberto Castillo y Pablo Hernández- es “cumplir con las funciones” para los cuales han sido designados.

“En este momento me gustaría decir mirándole a la cara y a los ojos a todos los peruanos: en Palacio de Gobierno no hay un gabinete en la sombra”, expresó.

“Quien les habla es el designado subsecretario general y en ese momento asumo la secretara general encargada del Despacho Presidencial y nuestro único fin es cumplir con nuestras funciones para los cuales hemos sido designados”, agregó.

En ese sentido, Camacho afirmó que una de sus funciones es asesorar –en algunos casos- al presidente de la República y participar en los Consejos de Ministros como un “apoyo” para Castillo Terrones.

“Soy un funcionario de carrera en el despacho presidencial, tengo más de diez años. Soy un personal nombrado 728 y tengo el honor de trabajar con un presidente humilde, sencillo que las 24 horas de los siete días de la semana está preocupado en el bienestar de los más pobres”, manifestó.

“Si ello nos lleva a que nos denuncien y poner nuestro granito de arena para que este país crezca y sea grande, y la brecha de desigualdad se acorte, y que los pobres de este país tengan oportunidades, que vengan 100 denuncias”, añadió.

Sobre Daniel Salaverry

Beder Camacho también aseguró que no conocía a Daniel Salaverry y que recién lo hizo tras su renuncia a la Presidencia de Perupetro. No obstante, aclaró que no conversaron de ningún tema.

“(Daniel Salaverry) vino, se presentó, solicitó una cita con el presidente y como veo la agenda en estos momentos que estoy como secretario general encargado, lo recibí y él se reunió con el presidente de la República. Anteriormente no tuve el honor ni el gusto de conocerlo”, subrayó.

Criticó a Carlos Jaico

Camacho calificó de “gran Judas” al exscecretario general de Palacio de Gobierno Carlos Jaico, quien pidió la renuncia del presidente Pedro Castillo una vez que dejó el cargo.

“No puedo hablar del señor Carlos Jaico. Yo siempre he dicho: atrás de un gran hombre siempre va a haber un gran Judas. Lo único que le puedo decir al señor Jaico: cuando a uno le dan un cargo de confianza hay un concepto bien claro que se llama lealtad y gratitud”, sentenció.

Como se recuerda, la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada Contra la Criminalidad Organizada abrió investigación preliminar contra los asesores del presidente Pedro Castillo y trabajadores de Palacio de Gobierno Biberto Benerardo Castillo Leon, Beder Camacho Gadea y Jaime Idrogo Mejía por el denominado caso de “Los Asesores en la Sombra”.