La congresista Betssy Chávez, representante de Perú Libre por Tacna, afirma en esta entrevista que no respaldará ningún proyecto totalitario y tampoco ideas extremas como la vacancia presidencial.

El Ejecutivo cerrará el Congreso si se le niega la confianza al Gabinete, asegura el congresista Bermejo. ¿Es una posición de la bancada?

No. No es una posición de la bancada. El congresista Bermejo, cuando habla de la disolución del Congreso si le niega dos veces la confianza al Gabinete, es un tema constitucional. Por otro lado, la oposición habla de vacancia. Yo no voy a respaldar ninguno de esos extremos. Ninguno de los dos. Ambas medidas son extremas. Todos los que nos consideramos demócratas tenemos que hacer esfuerzos para que no se genere un clima de inestabilidad política en el país porque va a causar, sí o sí, inestabilidad social y, por ende, inestabilidad económica. A eso hay que sumarle la crisis sanitaria. Entonces, que se calmen los que promueven esos extremos.

Se ha iniciado en el Perú un proyecto totalitario, afirma Álvaro Vargas Llosa. La opción de vacar a Castillo, si no frena este proyecto, está dentro de la legalidad, añade. ¿Qué responde?

El viene con este tema desde la segunda vuelta. Me parece totalmente irresponsable lo que está diciendo Álvaro Vargas Llosa. Hablar de vacancia es una irresponsabilidad. Yo rechazo la idea de que se ha iniciado el totalitarismo en el Perú. Yo misma saldría a las calles a protestar si fuese así. Ningún demócrata puede permitir acciones totalitarias. Rechazo totalmente, como oficialista, que nuestro gobierno esté con proyectos totalitarios. Eso sí, se ha hablado al interior de la bancada. Nosotros somos demócratas. No hemos venido a copiar modelos de Venezuela o de Cuba. Cuba tiene cosas positivas pero cuando se comienza a restringir la libertad, tarde o temprano llega la corrupción. La corrupción es consecuencia de restringir las libertades. Ninguna persona que se dice demócrata va a apostar porque se recorten las libertades.

En su percepción ¿cómo marcha el Gobierno de Pedro Castillo a casi dos semanas de inicio?

Yo tengo en mi ánimo la idea de mejorar en algunos aspectos. Creo que debemos cohesionar mejor algunos esfuerzos. Recién estamos comenzando. El colega primer ministro ha sido designado recién el 29 de julio. Pedirnos resultados en una semana es una locura. Creo que ha habido algunos errores en algunas designaciones de algunas carteras ministeriales y se han corregido de manera inmediata.

El Gabinete Bellido, según la oposición, es un gabinete de choque diseñado para ser rechazado por el Congreso. ¿Está de acuerdo?

Nosotros, en la bancada de Perú Libre, vamos a hacer todos los esfuerzos posibles para apoyar en la medida de nuestras posibilidades y obtener la aprobación del pleno. La izquierda ha obtenido la oportunidad de gobernar y tenemos que dar lo mejor de nosotros.

Crece la percepción de que Vladimir Cerrón prevalece sobre el presidente Castillo respecto a la ruta que sigue el Gobierno...

Yo conozco a Pedro. Es un sindicalista que sabe tomar decisiones. Entiendo el tema de percepciones pero nos están exigiendo resultados a una semana de haber iniciado el gobierno. Le pediría a la ciudadanía que el tema de la gobernabilidad nos compete a todos.

De los 19 cargos que hay en el Gabinete, solo hay dos mujeres. Esto ahonda el supuesto machismo predominante en Perú Libre.

Espero que no vuelva a ocurrir en un segundo Gabinete. Es un tema que debe ser mejorado sin duda alguna. Hay muchas mujeres con grandes capacidades. Espero que se pueda mejorar esto y tal vez hacer ciertos cambios. Eso depende del premier.

