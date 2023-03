A pesar de cumplir casi dos años en el Parlamento, la congresista Betssy Chávez (Perú Democrático) ha hecho poco o nada durante su estancia en este poder del Estado.

Correo verificó en el portal institucional que la legisladora presentó 34 proyectos como autora, pero que apenas uno pudo ser aprobado luego de un año de haberlo formalizado.

Dicha iniciativa buscaba modificar cuatro artículos del Decreto Legislativo 1350 para “establecer la cancelación de la calidad migratoria de extranjeros que cometan grave delito común dentro o fuera del territorio nacional”.

Chávez Chino presentó la iniciativa el 15 de febrero de 2022 y contó con el apoyo de los miembros de su bancada.

La iniciativa fue derivada a las comisiones de Defensa y Relaciones de Exteriores y, tras casi cinco meses, el 7 de julio del 2022 fue aprobada en doble votación.

No obstante, el Ejecutivo no comulgó con la iniciativa y terminó observándola, pero finalmente fue aprobado por insistencia.

El 14 de febrero fue promulgada y al día siguiente se publicó la norma en El Peruano.

Betssy Chávez es coautora de 129 proyectos que, en varios, casos tienen carácter declarativo, es decir, declaran de necesidad pública la creación de un distrito, una obra u otras construcciones.

Otras de las propuestas que resaltan en su historial se refieren al proyecto de ley del referéndum para elaborar una nueva Constitución a través de una Asamblea Constituyente.

Asimismo, una ley de fortalecimiento para la lucha contra el narcotráfico y nuevo régimen de la hoja de coca.

La mayoría de esos proyectos están firmados por Chávez y sus colegas de la bancada Perú Democrático Guillermo Bermejo, Roberto Kamiche y Hamlet Echeverría.

Cabe recordar que Chávez Chino no asistió al Parlamento durante varios días a pesar de haber solicitado licencia por salud solo el 9 de marzo. Oficialía Mayor del Congreso dijo a este diario que, luego de esa fecha, no volvió a solicitar ausentarse de sus funciones, pero que si no asistió a una comisión se le utilizó el descuento de ley.