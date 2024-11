En medio de las críticas a su gestión por la creciente ola de inseguridad ciudadana, la presidenta Dina Boluarte no tuvo mejor idea que arremeter contra la Fiscalía y el Poder Judicial (PJ), instituciones con las que su Gobierno debería trabajar de la mano para reducir los altos índices de delincuencia.

“Al Ministerio Público (MP) no suelten a los ladrones que la Policía los entregue, no los liberen señores del PJ. No todos, algunos jueces y algunos fiscales que no están poniéndose la camiseta del Perú, parece que se ponen la camiseta de los delincuentes”, afirmó la mandataria.

Un día antes, el fiscal superior titular y coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada, Jorge Chávez Cotrina, dijo que si los fiscales sueltan a los delincuentes, “es porque las normas están ahí” en alusión a la política de despenalización que aumentó los requisitos para solicitar prisión preventiva.

Así van los homicidios en el Perú. (Infografia: Diario Correo)

CRÍTICA

Desde una actividad oficial en Tarapoto, la mandataria Boluarte se refirió al trabajo de su Gobierno sobre la seguridad ciudadana.

“A la Policía le exigimos seguridad ciudadana y ellos salen a las calles para cuidarnos, pero también merecen nuestro respeto”, indicó.

La presidenta aseguró que cuando ingresó al cargo encontró que los policías no tenían chalecos ni canales de comunicación para prestar auxilio, por lo que le otorgaron un presupuesto “histórico” para abastecerse, así como también para adquirir patrulleros y motos.

“Al Perú entero les digo que no nos van a vencer los delincuentes ni el crimen organizado. Nuestra Policía va a darle lucha feroz a los delincuentes, pero también les llamamos en este trabajo como buen peruano al MP, no suelten a los ladrones que la Policía les entrega, no los liberen señores del PJ”, indicó.

La jefa de Estado instó a los “malos fiscales” y “malos jueces” a no liberar a los delincuentes que la Policía les entrega.

“Necesitamos las calles sin delincuentes, extorsionadores, sin asesinos. Vamos a trabajar unidos para conseguir la paz en nuestro querido Perú”, agregó.

Hace más de un mes se declaró estado de emergencia en 14 distritos de Lima y Callao. Foto: gob.pe

SITUACIÓN

Hoy se cumplen 35 días desde que el Gobierno declaró estado de emergencia en 14 distritos de Lima y Callao. Sin embargo, la percepción de la ciudadanía sobre la seguridad en el Perú no es la mejor.

Solo en los dos últimos días se han registrado hechos delictivos de alto nivel en diferentes ciudades del país.

El miércoles en la madrugada, un bus de transporte público de la línea P que cubre la ruta desde Villa María del Triunfo (MVT) hasta el Callao, fue incendiado.

Dos individuos llegaron al lugar en VMT, rociaron gasolina alrededor del vehículo y le prendieron fuego.

La mencionada línea es una de las que es extorsionada desde hace ocho meses para el pago de cupos.

Además, en Independencia, desconocidos detonaron un artefacto explosivo, elaborado de manera casera, en el frontis de la casa de Magaly López, vocera de un grupo de transportistas cuyos buses fueron quemados por extorsionadores.

En Ica, un mototaxista fue asesinado a balazos por dos desconocidos. De acuerdo con el jefe del Frente Policial de Ica, Manuel Vidarte, el motivo del crimen estaría relacionado con el cobro de cupos a mototaxistas.

Sin embargo, el hecho que generó mayor preocupación en la ciudadanía fue el asesinato de un escolar de 16 años que se dirigía a su institución educativa ubicada en Trujillo.

Dos delincuentes que iban en una motocicleta le dispararon y luego huyeron.

María Alcalde, madre del estudiante, relató que hace unos días el menor se enfrentó con unos maleantes que intentaron robarle un celular.

En las últimas semanas se han registrado una serie de hechos delictivos en diferentes ciudades del país.

ANÁLISIS

Sobre lo dicho por la presidenta Boluarte, el exministro del Interior, Óscar Valdés, indicó que si bien es cierto la Policía hace operativos y capturas, estas suelen ser “pecesillos y una que otra banda”.

“No es contundente el trabajo de la Policía y el Ministerio del Interior”, apuntó.

Sin embargo, indicó que también es cierto que el MP y el PJ no contribuyen con la seguridad ciudadana porque no hacen el trabajo de presentar acusaciones y sentenciar.

“Eso no viene de ahora, sino de gobiernos anteriores. Mientras no haya una reforma del sistema de justicia, esto va a continuar”, precisó.

En diálogo con Correo, el también expremier consideró que el Ejecutivo debe hacer su tarea, pero la principal tarea recae en el Mininter, institución que no solo debe ver la inseguridad ciudadana, sino también la minería ilegal, el narcotráfico, la trata de personas, las migraciones y más.

“El gobierno está huérfano de orientación, no tienen una visión clara de lo que quieren hacer”, dijo.

Desde su punto de vista, lo dicho por la mandataria es para evitar hacer un mea culpa de la gestión que no está haciendo bien.

“Lo único que está haciendo es tratando de sacar la culpa a un costado, pero la inseguridad ciudadana en el país está cada vez peor. Los ciudadanos nos sentimos inseguros y es porque el Ejecutivo no está haciendo su trabajo”, sostuvo.

Para la presidenta Dina Boluarte, existen "malos fiscales" que liberan a delincuentes detenidos por la Policía.

Para el exministro del Interior, Remigio Hernani, no existe una política desde el Gobierno para luchar contra la inseguridad ciudadana.

“Tenemos un ministro que ignora todo. Los homicidios y las extorsiones continúan. Todos los días siguen matando a pesar de que estamos en una emergencia”, indicó.

En diálogo con Correo, el extitular del Interior consideró que es necesario establecer medidas para combatir la delincuencia.

“Lo primero es que se tenga voluntad política para solucionar el problema, pero no la hay”, señaló.

Indicó que el segundo aspecto es nombrar a un ministro del Interior que conozca sobre la inseguridad y cómo combatirla.

Además, deben emitirse disposiciones legales que permitan que la Policía pueda realizar investigaciones.

“La Policía debe tener todo el personal y los recursos, comenzando por personal calificado, tener transporte, logística, dinero para Inteligencia porque eso no es barato”, apuntó.