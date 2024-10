Después de un centenar de días sin participar en una conferencia de prensa, la presidenta Dina Boluarte abordó con evasivas algunos temas candentes de su Gobierno.

Previamente presentó un balance de gestión que abarcó de diciembre del 2023 al presente.

Acorde con la coyuntura se pronunció acerca de un paro convocado para hoy -23 de octubre- por informales del transporte público.

AGENDA POLÍTICA

Hizo una separación entre transportistas que sufren las extorsiones y los grupos políticos que pretenden sumarse “con una agenda política” y propósitos desestabilizadores.

“A los hermanos del sector transporte le decimos: un paro o dos, o los que pudieran organizarse dentro del marco constitucional y es correcto, no va a resolver el problema”, dijo.

Dirigiéndose a los transportistas les expresó su solidaridad “como madre, hermana, mujer, hija”.

Aseguró que frente a la extorsión y la criminalidad le duele “en el alma la pérdida de vida de algunos integrantes de la familia [...] Es mi dolor, el dolor que ustedes sienten”.

En esa ruta, aseguró que el gobierno, con la Policía Nacional y Ministerio del Interior, está haciendo todo lo posible “para poder terminar con esta lacra social que es el crimen, la extorsión, el asesinato”.

Luego aludió, sin precisar, a los grupos extremistas que suelen infiltrarse en el aparato del Estado como sucedió en la gestión de Perú Libre y Pedro Castillo.

“No se dejen sorprender como lo que ocurrió en diciembre del 2022 y enero y febrero del 2023, que querían poner al país en un desastre total”, señaló.

“Hay otro grupo, que sin ganar nunca una elección democrática, se habían adueñado de algunos ministerios. Y desde ahí tejían sus redes de poder. Ya no están y no van a estar en este Gobierno. Son ellos también quienes se están sumando a este paro”, remarcó.

COFRE

El fin de semana, el abogado Jesús Poma, asesor del suboficial PNP Félix Montalvo Guevara -chofer del vehículo presidencial conocido como “Cofre”-, dijo que su patrocinado condujo a la presidenta hasta la puerta del condominio Mikonos, en el balneario Asia. Esto fue el 24 de febrero de este año.

Se debe recordar que dicha zona está vinculada con una operación policial contra el prófugo Vladimir Cerrón en la fecha indicada.

Sobre este particular, se le preguntó a la mandataria a quién fue a visitar.

Boluarte optó por no responder; recurrió al tópico de la privacidad.

“Sobre lo que dijo el chofer Montalvo ya le contesté hace unos instantes al de (canal) “N”. Gracias por la pregunta”, intento evadir.

A la insistencia de otro reportero, dijo: “Con el respeto que te mereces creo que tu pregunta invade el espacio personal-familiar”.

“Creo que nadie está obligado a decir con quiénes se reúne, más cuando se trata de la seguridad de la familia”, argumentó.

“Siendo presidenta de la república hay un manto de seguridad. Y es falso que el “Cofre” haya regresado vacío. Siempre hay un cambio de turno. La presidenta usa cinco “cofres”. Se fue uno y me recogieron en otro. Quizá no me conozcas, pero esta presidente no sabe mentir y no tengo rabo de paja”.

FISCALIZACIÓN.

En cuanto a la invitación de Fiscalización del Congreso para que hable sobre el uso de los vehículos de Palacio, Boluarte prefirió no adelantar si concurrirá.

“Estaremos respondiendo dentro del marco que corresponde contestar”, dijo.

" Como quiera que este tema del “cofre” está en el ámbito de la Fiscalía, esperamos asistir (a la Fiscalía) en cuanto se nos notifique, y ustedes, la prensa, se van a enterar de los verdaderos hechos”, añadió.

INTERIOR. El cuestionado ministro del Interior Juan José Santiváñez no será removido del Gabinete.

“Hay que darle tiempo a los ministros y a los funcionarios para que puedan mostrar resultados. El trabajo del ministro del Interior habla por sí mismo (...) Tenemos que darle la oportunidad a los ministros para que den resultados”, propuso.

En su opinión, un cambio

cambio de ministro genera desestabilización en la gestión pública.

PRENSA MALA

La presidenta volvió a culpar a la prensa de la imagen de su gobierno señalando que todos los días éstos la insultan y difaman.

Anotó que no tiene ninguna investigación por corrupción y que los casos en la Fiscalía “son inventos de la prensa, inventos que han generado investigaciones”.

Añadió que acudirá a todas las investigaciones y “van a ver ustedes que los van a archivar”.

Sólo a seis reporteros se les permitió hacer preguntas y, por lo demás, un solo tema.

A un reportero que se permitió hacer tres, le dijo: “escoge cuál te respondo”.

EXTRANJEROS

En lo referente a la criminalidad vinculada con extranjeros, la presidenta anunció que el Gobierno exigirá a cada ciudadano venezolano en el país la presentación de su contrato de trabajo y contrato de alquiler de vivienda.

Esto es parte de un “reajuste” en la política de Migraciones frente a la inseguridad ciudadana.

Sin mencionar al expresidente Pedro Pablo Kuczynski, dijo que “sabemos bien quién ha dejado nuestras fronteras abiertas y han entrado miles de ellos sin siquiera mencionar su nombre”.

Informó además que el Gobierno hará “un seguimiento” al sistema financiero de los ciudadanos extranjeros para saber el origen y destino de sus ingresos y lanzó una advertencia en caso no precisen información: “les vamos a caer”.

ORIGEN DE REMESAS

“Vamos a hacerle seguimiento a las remesas que se mandan fuera del país, para saber de dónde generan esos ingresos. Les vamos a hacer seguimiento financiero”, precisó.

A los extranjeros que no responda de manera cierta de dónde son sus ingresos se les investigará, y también a los ciudadanos peruanos que alquilan sus domicilios.

A estos últimos les informó que se va controlar, de la mano con la Sunat, el origen de sus ingresos si no lo demuestran con claridad.

A propósito del paro anunciado para hoy, el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Daniel Maurate, dijo que el sector formal del país no se sumará a esa protesta.

Comentó que mejor forma de generar más empleo en el país es seguir trabajando.

“El sector que produce, que paga impuestos, ese sector es el que no quiere parar porque saben perfectamente que un día de paro significa muchas pérdidas”, refirió.