​Bruce sobre chat del CEN de Ppk: "Tienen derecho de estar en contra de Vizcarra, no hay nada ilícito"

El congresista oficialista Carlos Bruce minimizó la filtración de las conversaciones de un chat de los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Peruanos Por el Kambio donde se evidencian algunas discrepancias partidarias e incluso contra el presidente de la República, Martín Vizcarra.

En ese sentido, Bruce indicó que cualquier persona tiene derecho a la libertad de expresión.

"Están en su derecho, no le veo nada de malo. Ellos conversan en el ámbito de la libertad de expresión, podrán ser palabras inteligentes o muy tontas, pero yo no estoy de acuerdo con el contenido de muchos de muchos de esos chat", señaló.

Consultado respecto a las diferencias de algunos miembros del CEN del partido con el jefe de Estado, dijo que eso no es ninguna novedad. "Es lógico, yo estaba en contra hace tiempo, no le veo la novedad. En el Perú vivimos en democracia tienen el derecho de estar en contra de Vizcarra, del Gobierno, yo discrepo pero están en su derecho, no hay nada ilícito", precisó.

Cabe indicar que las declaraciones de Bruce Montes de Oca responden a la filtración de un chat donde los integrantes del CEN del aún partido PPK manifiestan sus puntos de vista luego de conocerse el testimonio de un aspirante a colaborador eficaz quien dijo que una empresa vinculada al ‘Club de la Construcción’ entregó 100 mil dólares a la campaña presidencial de Pedro Pablo Kuczynski.

Ante ello, el parlamentario indicó que personalmente ha oído conversaciones de los miembros del CEN y tanto en público como de manera privada tienen la misma posición.

"Yo discrepo con eso, pero tienen derecho a expresarse, por lo demás, no veo nada irregular en estos chat donde se expresa un montón de ideas", añadió.

En otro momento, confirmó que Vizcarra Cornejo fue jefe de campaña de la segunda vuelta electoral pero que quien se encargaba de los fondos partidarios era Alfonso Grados.

"Todos sabíamos que eran otras personas que se encargaban del tema económico, no Martín Vizcarra porque él era alguien que venía de provincia y no tenía contactos en Lima. Lo que yo entendía es que todo el manejo de la plata era del gerente Alfonso Grados", sentenció.