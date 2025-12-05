La reciente detención del fiscal Henry Aménabar, arrestado en el baño de un centro comercial con tres mil dólares de una presunta coima, coloca bajo la lupa la labor de los fiscales a nivel nacional.

De acuerdo con información revisada por Correo, cada 54 días se detiene a un fiscal, en cualquier punto del país, por presuntos hechos delictivos.

Diez fiscales fueron detenidos en flagrancia. (Correo)

En detalle

Suman trece los fiscales detenidos en los últimos dos años. De dicho grupo, diez fueron intervenidos en flagrancia: seis de ellos con dinero proveniente de presuntas coimas.

Estos son Raúl Aquije Vilca (Lima), Enrique Ucañay Millones (Lambayeque), Pedro Ruiz Sime (Tumbes), Edgar Lozano Zúñiga (Lima), Wilson Cari Apaza (Arequipa) y Henry Aménabar Almonte (Lima).

Las intervenciones se llevaron a cabo en las provincias citadas y en dicho orden, entre abril de 2024 y diciembre del 2025 (ver infografía).

Los dos primeros funcionarios, además, fueron retirados de sus cargos y condenados en abril y septiembre del año pasado, respectivamente, por cohecho.

Aquije Vilca recibió seis años y ocho meses de prisión, mientras que Ucañay Millones recibió una pena de cuatro años y dos meses. En ambos casos, el Poder Judicial dispuso que las condenas sean efectivas.

Más casos

Otros cuatro funcionarios restantes fueron detenidos en flagrancia por otras imputaciones. Dos de ellos, Leonardo Rosales Zavala y Erick Segura Benavides, fueron sindicados de presuntas agresiones.

El primero fue sindicado de agredir a una suboficial en una comisaría de Lince, en el que se encontraba por un caso de presunta violencia familiar.

Aunque la Fiscalía concluyó su nombramiento, la institución informó que Rosales forma parte, actualmente, de la Segunda Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima.

Segura Benavides, en tanto, protagonizó una gresca con el abogado Pedro Alva, en el local Otilia Coffee Bar & Boutique en Áncash. El nivel de violencia fue tal que agentes policiales redujeron al fiscal en el suelo del establecimiento.

Continúan en la lista un caso por presunto hurto y otro por un accidente vehicular que dejó un fallecido.

La fiscal Karla Salazar Gómez fue detenida en el terminal aéreo Guillermo Concha Ibérico, en Piura, en diciembre pasado, en posesión de un bolso ajeno que contenía dinero y dos celulares.

Asimismo, el fiscal Vladimir Castañeda fue intervenido cuando “intentaba huir de un accidente vehicular”, en junio último, que dejó a una mujer fallecida. Se le imputó homicidio culposo y se ordenó ocho meses prisión preventiva en su contra.