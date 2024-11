Luego de tres días de exposiciones se clausuró hoy después del mediodía la 62ª edición de la Conferencia Anual de Ejecutivos - CADE 2024, organizada por IPAE Acción Empresarial en la ciudad de Arequipa.

Gonzalo Galdós, presidente de IPAE Acción Empresarial, señaló que la audiencia de CADE se lleva una mezcla de emociones y sentimientos. La conciencia que el país está viviendo un momento crítico con desafíos inmensos en el plano de la crisis de seguridad.

“A los empresarios nos ha quedado claro que no puede haber crecimiento sin reducción de pobreza. La reforma electoral en el corto plazo porque si no corremos el riesgo de tener 60 candidatos a la presidencia y el riesgo que tengamos un presidente que no cuente con el mínimo de soporte del electorado”, señaló.

DINA BOLUARTE

No obstante, Galdós se resiste a pensar que la desaprobación de la presidenta de la República en la última encuesta de Ipsos sea la razón de su ausencia en CADE Ejecutivos.

“Me resisto a pensar que la encuesta sea el motivo de la ausencia de la presidenta. La encuesta dice que este Gobierno no toma medida adecuadas para apoyar la inversión. Es una aliciente más para continuar trabajando, es una prueba más para continuar con las puertas abiertas al diálogo”, apuntó.

En la clausura se resaltaron los compromisos de acción para alcanzar la visión de futuro, particularmente mediante los agentes involucrados en los sectores economía, política y justicia.

Concluyeron en el estancamiento económico, el debilitamiento institucional, la politización de la agenda pública y la falta de capacidad del Estado para impulsar inversión privada.