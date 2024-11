Líderes empresariales del país se reúnen desde hoy en la ciudad al ampro de CADE Ejecutivos 2024 que tiene como lema “De la degradación a la reconstrucción de nuestro futuro” y con una mirada crítica a la falta de liderazgo que ha sumido al país en una crisis preocupante.

“Nuestro país se enfrenta a un estancamiento económico y una degradación generalizada en distintos ámbitos, siendo el institucional el que mayor preocupación nos genera. Como peruanos, no solo enfrentamos estos problemas estructurales, también una lucha constante contra la corrupción, la informalidad y la inseguridad, que se han convertido en parte cotidiana en el ejercicio ciudadano”, señaló Gonzalo Galdos, presidente de IPAE Acción Empresarial.





Explicó que la crisis en la gestión de liderazgo, ha demostrado la falta de visión o el seguimiento de lineamientos mediocres en la conducción del país, lo que obliga a los ciudadanos a tomar conciencia sobre la necesidad de incursionar en la política ejerciendo ciudadanía y procurando el fortalecimiento de la democracia y la formad e hacer gobierno.

“Hay una sensación general de que el Estado no cumple el rol que le corresponde y que los empresarios tampoco. Esto está provocando una desazón y resignación de la ciudanía; es momento de decirnos hasta aquí no más (…) tenemos que hacer lo que nos corresponde como ciudadanos y como líderes desde el rol en que nos desempeñemos”, sentenció.

CADE Ejecutivos 2024 pretende ser el punto de partida para este cambio, pero también busca ser un espacio para debatir sobre cómo hacer que las cosas funcionen, desde el Estado y los diferentes niveles de gobierno.

Para el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa (CCIA), Julio Cáceres Arce, el Perú es viable y con un amplio potencial de desarrollo. Sin embargo, esto requiere de la participación de todos los actores sociales, incluido el sector empresarial.

“Nuestro país no solo es viable, es de oportunidades, pero es fundamental que los ciudadanos, desde nuestras diferentes posiciones, asumamos un rol activo en los procesos políticos y de transformación que conlleven a lograr una sociedad más equitativa y haciendo que el sistema democrático funcione (…) En este contexto, la participación del sector empresarial en la política es inevitable, no hay que tener temor de hacerlo”, indicó.

A su modo de ver, la falta de participación ciudadana en los asuntos públicos ha dado lugar a situaciones lamentables como la corrupción y la deficiente administración estatal que han ocasionado una preocupante pobreza social y de valores que nos arrastra hacia un escenario catastrófico que no podemos permitir.

Cáceres Arce se refirió también a un reciente sondeo de Capitalismo Consciente Perú y que revela que el 65% de los empresarios a nivel nacional dice que no ha participado y no lo haría en política, mientras que en regiones, el 33% piensa que no lo haría nunca.

“Esto es, fundamentalmente por un posible daño reputacional, represalias, problemas judiciales o alto costo económico. Sin embargo, una amplia mayoría considera que esta intervención en la vida política es necesaria y es eso lo que debe motivarnos”, añadió el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa.





Este es el programa de CADE Ejecutivos 2024

CADE Ejecutivos 2024 comienza esta tarde y se prolonga hasta el 28, incluyendo en su programa propuestas para salir de la crisis mediante el fomento de la inversión privada y la ejecución de grandes proyectos que redunden en la generación de empleo.

También se abordarán temas relacionados con el fortalecimiento de la la reforma política e institucional, y la construcción de un Estado que garantice salud, educación y seguridad para todos los peruanos.

Se ha previsto la participación de Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva del Perú; y José Arista, ministro de Economía y Finanzas, quienes expondrán en la sesión “De la estabilidad macroeconómica a un crecimiento sostenido”.

Patricia Juárez, primera vicepresidenta del Congreso de la República del Perú, formará parte del panel “Una Reforma Política Mínima para el 2026″. Gladys Echaíz, congresista de la República del Perú, qestará en el foro empresarial en la sesión “Reforma del sistema de justicia”.

Se ha programado también un panel sobre la alianza público privada para el desarrollo regional de Arequipa, con la intervención de Víctor Hugo Rivera, alcalde provincial de Arequipa; Rohel Sánchez, gobernador regional de Arequipa y, Julio Cáceres Arce, presidente de la CCIA.

Este último, destacó la gestión de la Cámara de Comercio en la organización de CADE Ejecutivos 2024 en la ciudad, luego de 12 años, teniendo como uno de sus objetivo atraer inversiones para la región.





