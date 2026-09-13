El ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá, defendió las recientes designaciones de embajadores y representantes peruanos en el exterior.

“La ley establece que el presidente de la República (Keiko Fujimori), de acuerdo con la Constitución, está encargado de dirigir la política exterior del Perú”, aseveró.

Espá explicó que la jefa de Estado tiene la facultad de designar hasta el 20% de los embajadores, y que el 80% restante corresponde a diplomáticos de carrera.

“Ha actuado de manera muy prudente en el ejercicio de esta facultad, porque las designaciones que ella ha realizado están muy por debajo de la cuota”, aseguró.

Además, respaldó la designación del fujimorista Carlos Tubino como embajador en Argentina. “Ha sido tomada con mucho agrado”, destacó.