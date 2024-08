El canciller Javier González Olaechea expresó su descontento este miércoles por la falta de aprobación en la OEA de una resolución que exigía a Venezuela revelar las actas de votación. Durante la asamblea, criticó a los países que se abstuvieron de votar, señalando que su inacción demuestra una falta de voluntad para tomar una posición clara sobre la situación en Venezuela.

“Esta no es una defensa ideológica, sino de principios. Con la medida arbitraria de cerrar embajadas y servicios consulares, se priva a sus propios connacionales de derechos fundamentales. Al final, le estamos dando la razón a nuestros jóvenes que no nos creen y nos repudian porque no somos coherentes”, afirmó González Olaechea.

El canciller cuestionó que cinco miembros ni siquiera votaran a favor de la resolución, lo que, según él, contribuye a la desconfianza de los ciudadanos, especialmente los jóvenes, en los políticos y la democracia.

“El Latinobarómetro nos dice cada año que nuestros ciudadanos no creen en los políticos porque ven esto, estas 11 abstenciones. ¿Acaso no sabemos de Leopoldo López, María Corina Machado y Edmundo González, el verdadero presidente electo de Venezuela?”, agregó.